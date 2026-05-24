El thriller que acaba de llegar a España y que todos consideran brillante: no tiene ni una sola crítica negativa

Si estás buscando una ficción interesante de suspense y misterio que todos los que la han visto consideran brillante, no te puedes perder la serie La maldición de Widow’s Bay, en la plataforma de streaming Apple TV. Como ha ocurrido con otras ficciones como Separación, Para toda la humanidad, Silo, Ted Lasso y The Studio, esta serie que se acaba de estrenar seguro que se convertirá en todo un éxito de crítica y audiencia. Esta nueva ficción de comedia y terror creada por Katie Dippold y el director y productor ejecutivo Hiro Murai cuenta la historia de Matthew Rhys el alcalde de una isla de Nueva Inglaterra que está empeñado en convertirla en el destino turístico de moda, pero los demás residentes creen que la isla está maldita y con este argumento deciden sabotear el proyecto.

La serie La maldición de Widow’s Bay cuenta con solo 10 episodios y estrenó el 29 de abril en los dos primeros episodios en Apple TV y cada miércoles llegará a la plataforma uno nuevo hasta el 17 de junio incluyendo un lanzamiento especial de dos episodios el 27 de mayo. La dirección de esta serie ha estado a cargo de un equipo de realizadores, liderados principalmente por Hiro Murai , el cual también es el productor ejecutivo, junto con Ti West, Sam Donovan y Andrew DeYoung.

¿De qué trata la serie La maldición de Widow’s Bay?

Esta serie cuenta la historia de Tom Loftis, el alcalde de Widow’s Bay, una isla pequeña situada a 65 kilómetros de la costa de Massachusetts. Un lugar muy pintoresco que no tiene wifi ni hay casi cobertura móvil ni funciona el wifi y en el que sus habitantes se sienten aislados. Su entretenimiento es contase un montón de historias de fantasmas, plagas o seres malignos sobre la zona. Esta comunidad está convencida de que la isla está bajo una maldición real pesa sobre la isla y todos tienen la sensación de que Widow’s Bay oculta secretos oscuros y peligrosos bajo su superficie.

El alcalde quiere convertir este lugar en un destino turístico de moda, pero le da miedo que las historias de fantasmas de sus habitantes puedan resultar un obstáculo. El problema es que un día Tom descubre que las historias sobre Widow’s Bay son ciertas y que todo el que se encuentre en la isla puede encontrarse en un gran peligro.

Si nos fijamos solo en los primeros episodios de esta serie parece solo una comedia en la que sorprende con diversos momentos de terror. Estos se centran en la vida de Tom que intenta ser un buen alcalde y convertir el pueblo en un destino turístico de moda. Además intenta conecta con su rebelde hijo Evan (Kingston Rumi Southwick), un chico rebelde que no tiene un buen concepto de su padre. La esposa de Tom falleció por las complicaciones durante el parto de Evan y él no logra sentirse a gusto con su padre.

A partir del cuarto episodio la serie La maldición de Widow’s Bay gira totalmente hacia una ficción de terror en el que el ambiente se torna oscuro e inquietante. Aunque el alcalde creía que la maldición era una invención de los vecinos del pueblo, se da cuenta de que hay un peligro real para todos en la isla y que tiene que intentar ayudar a los habitantes de la localidad..

El reparto de esta serie de comedia y terror

El protagonista de esta ficción es el actor Matthew Rhys, al que conocemos por su papel de Philippe Jennings en la serie The Americans. que da vida a Tom Loftis, el alcalde de Widow’s Bay. También tienen un papel de peso los actores Kate O’Flynn como Patricia, la excéntrica asistente de Tom y Kevin Carroll como Bechir Clemmons, sheriff de Widow’s Bay.

También en el reparto de la serie La maldición de Widow’s Bay están los actores Dale Dickey como Rosemary, empleada de la oficina del alcalde, Kingston Rumi Southwick como Evan Loftis, el hijo rebelde de Tom, Stephen Root como Wyck, el guardián del faro de la isla que cree totalmente en la historia sobrenatural del pueblo.

La serie La maldición de Widow’s Bay es una buena opción para los que disfrutan con las ficciones originales que combinan varios géneros como en este caso la comedia y el terror. Una nueva ficción que se ha convertido en una sorpresa en la plataforma de streaming y que ya es todo un éxito de audiencia y crítica. Sobre si habrá una segunda temporada de esta original serie, por ahora no se ha confirmado nada por parte de Apple TV, pero estaremos atentos a las novedades sobre si se renovará esta original ficción para una segunda entrega.