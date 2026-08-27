‘La superviviente’: la historia real de la catalana que engañó a todo el mundo fingiendo ser una víctima del 11-S

Como suele decir el popular adagio, la realidad a menudo supera a la ficción. Y dicha sentencia representa a la perfección la idea tras el documental La superviviente. El último trabajo del ganador del Goya, Kike Maíllo, sobre la historia de Tania Head, una mujer que durante años fue una de las voces más representativas de los supervivientes del 11-S. ¿El problema? Tania Head no existía, ni por supuesto había pisado nunca el World Trade Center.

Disponible en cines desde el pasado miércoles (28 de agosto) La superviviente es una de las películas favoritas para llevarse su categoría en la próxima edición de los Goya. No es para menos, sobre todo teniendo en cuenta que, del mismo modo que sucedió con la mentira de Enric Marco Battle, encarnado en Marco (2024) por Eduard Fernández, el falso testimonio de Head muestra la calculada mitomanía que, no sin cierto carisma, puede llegar a engañar a toda la sociedad norteamericana. Pero, ¿cuál fue la motivación detrás de una patraña tan gigantesca? ¿Quién se esconde detrás de la falsa identidad de Head?

‘La superviviente’: la gran falacia de una burguesa catalana

Antes de que se destapase su verdadero nombre, Tania Head detalló con gran precisión narrativa, los acontecimientos del fatídico atentado. Según atestiguaba, la trabajadora había estado en la planta 78 de la Torre Sur, algunos pisos por encima del impacto del caza, y había podido escapar de milagro.

Durante años, Head engañó a medios de comunicación, a la Red de Supervivientes del World Trade Center y a varias instituciones que se interesaron por una historia que, además, estaba aderezada con el dramatismo de su prometido Dave, fallecido en el atentado, y por el rescate de un misterioso hombre: el «héroe del pañuelo rojo».

La complicidad y su habilidad como narradora la llevaron a presidir la asociación y a liderar visitas oficiales a políticos y alcaldes de la Gran Manzana, mostrando cicatrices falsas.

En 2007, una investigación del The New York Times descubrió la mentira. Head no trabajaba allí ni existía el tal «Dave». Después, un artículo de La Vanguardia destapó que su identidad real era la de Alicia Esteve Head, una empresaria española que pertenecía a la alta burguesía catalana y que se encontraba en Barcelona en el momento de la caída de las Torres Gemelas.

Esteve no tuvo ninguna pena ni multa económica, pues, a diferencia de otros mitómanos, no buscó en ningún momento el beneficio económico. Rechazó subvenciones y, de hecho, aportó dinero de su propio bolsillo para el resto de afectados. La complejidad de esa psique y comportamiento, según los expertos, se debe a una búsqueda de pertenencia a una comunidad y a la necesidad del reconocimiento, grandes dosis de protagonismo y amor.

El documental protege su anonimato

El documental del director de Toro (2016) decidió éticamente colocar a una actriz en el papel de Alicia Esteve aun cuando el equipo de rodaje llegó a localizar y a filmar en secreto al verdadero personaje.

Tras su paso por los cines, la pieza producida por 3Cat y Filmin llegará a la plataforma de streaming catalana el próximo 11 de septiembre, aprovechando el aniversario de los atentados.