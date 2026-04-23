Secuelas de éxito, comedias y adaptaciones sorpresa: Telecinco Cinema presenta su nuevos proyectos

Hoy jueves 23 de abril, Telecinco Cinema ha presentado en un gran evento ante representantes de la industria cinematográfica los principales proyectos que llegarán a las salas de cine en 2027 y que se sumarán a los estrenos a lo largo de los próximos meses de Tadeo Jones y la Lámpara Maravillosa, la cuarta parte de la saga de animación de mayor éxito del cine español; La Maleta, una comedia romántica con mucha acción; y Perfectos Conocidos, el primer spin-off mundial de Perfectos Desconocidos.

Nuevos rodajes

‘Buitres’

En el evento se han presentado, además, los nuevos proyectos cinematográficos que están actualmente en producción. El primero de ellos es Buitres, una mezcla de thriller y comedia negra protagonizada por Clara Lago y Quim Gutiérrez y dirigida por Claudia Pinto. ¿Hasta dónde sería capaz una persona de demostrar la inocencia de su padre, injustamente acusado de asesinato? ¿Y si esta acusación se produjera mientras todo su pueblo celebra por todo lo alto haber sido agraciado con el Gordo de la Lotería? ¿Y si, además, los décimos premiados hubieran desaparecido? Este es el punto de partida ‘cómicamente inspirado’ en varios hechos reales de la película.

‘Seis tramposos’

Tras años sin verse y después de que de la manera más inocente salga a la luz que todos ellos hicieron trampas en el examen de acceso a la universidad, un grupo de amigos, inseparables en el instituto, se ven obligados a recluirse en la casa de veraneo de uno de ellos para preparar de nuevo la Selectividad. Un reencuentro que se convierte realmente en un reexamen de sus propias vidas y, sobre todo, en la constatación de que lo que mejor sabían hacer era divertirse. Así será Seis tramposos comedia dirigida por Fer García-Ruiz (Odio el verano, Descarrilados), con guion de Rafel Barceló, Enric Pardo y María Mínguez, que supone la adaptación española de la exitosa película italiana Immaturi, dirigida por Paolo Genovese, y vista por más de 2,5 millones de espectadores tras su estreno en 2011.

‘Operación Camarón 2’

Tras el éxito de Operación Camarón —tercera película española más vista de 2021 con casi 600.000 espectadores y cuyo estreno en televisión en 2023 se convirtió en la película con mayor audiencia del año con más de 2,5 millones de espectadores y un 19,4% de share—, Telecinco Cinema está a punto de iniciar el rodaje de Operación Camarón 2, de nuevo con Carlos Therón en la dirección, con Josep Gatell y Manuel Burque en el guion y con Julián López y Carlos Librado Nene al frente de un nuevo reparto.

En esta nueva historia, la acción se traslada a Galicia, con una explosiva infiltración de Los Lolos en el fenómeno de las orquestas. Después de verse catapultados al estrellato con Chico Perfecto, el éxito de Sebas y Lolo se esfumó tan rápido como llegó: el ego y la fama provocaron la ruptura de su amistad y el fracaso de sus carreras en solitario. Sus vidas parecen abocadas al desastre, hasta que una misión policial los obliga a reencontrarse. Xurxo, inspector de la brigada antidroga en Galicia, los infiltra en una orquesta musical sospechosa de ocultar a El Camaleón, el autor de una nueva droga de diseño que está causando estragos. Lolo y Sebas deberán unirse a Os Meteoros do Padrón, la orquesta liderada por el carismático, exigente e implacable Tito Carballal, y sobrevivir al ritmo imparable de las fiestas de verano por un sinfín de pueblos y aldeas.