Scarlett Johansson, sobre su misterioso rol en ‘The Batman 2’: «Fue un papel difícil en muchos sentidos»

Nadie es quien parece ser en el casting de The Batman 2. Salvo, claro está, el propio Robert Pattinson en el papel del caballero oscuro, Jeffrey Wright como el comisario Gordon y Andy Serkis en el rol de Alfred, el fiel mayordomo del superhéroe. El resto de los nuevos rostros del reparto fueron anunciados con el pretexto de encarnar en un principio a ciertos personajes del universo de Gotham… Pero el secretismo, la falta de un anuncio oficial y no disponer ni de un tráiler ni de las primeras imágenes promocionales ha terminado enturbiando el enigma de quién está interpretando a quién en una esperada secuela que ha tardado 6 años en ver la luz. Ahora, la última información que tenemos al respecto son las declaraciones de Scarlett Johansson. La actriz ha asegurado que su trabajo en el filme de Matt Reeves le ha causado una profunda «angustia existencial».

La dos veces nominada al premio de la Academia conquistó la taquilla del 2025, gracias a su protagonismo en el reboot Jurassic World: El renacer. Este año, la estrella ofrece su voz a la coprotagonista de la cinta de animación Ray Gunn, aunque el mayor reto profesional llegará en 2027, cuando estrene la esperada El exorcista: Mártires y la nueva historia del cineasta Ari Aster, Spacegoat.

Pero tal y como ha contado en una reciente entrevista, su participación en el mundo de DC le ha sacado de su zona de confort, siendo este un papel particularmente complejo de interpretar.

Scarlett Johansson, sobre ‘The Batman 2’: «Me provocó una angustia existencial»

Charlando con Entertainment Tonight, el medio le preguntó a la ex actriz de Marvel por aquellos proyectos que le habían supuesto un desafío mayor a lo que últimamente estaba acostumbrada.

«Probablemente el papel en The Batman. Por alguna razón, me provocó mucha angustia existencial», respondió.

Bajo un estricto silencio, todavía se desconoce a quién da vida Johansson. Los principales rumores la sitúan en el rol de Gilda Dent, la esposa del fiscal del distrito, como Andrea Beaumont, la villana de la película animada Batman: La máscara del fantasma o, incluso, ser el nuevo rostro detrás de Hiedra Venenosa. La intérprete definió así el proceso:

«Fue muy difícil de entender. No sé por qué, si fue por el papel, por el momento de mi vida en el que me encuentro o por lo que está pasando, pero fue muy difícil descifrarlo. Y eso es todo lo que puedo decir al respecto. Fue un papel difícil en muchos sentidos».

Hasta hace bien poco, creíamos que el personaje de Sebastian Stan sería el de Dos Caras. Sin embargo, las últimas filtraciones apuntan a que el actor de ascendencia rumana encarnará al sádico asesino Victor Zsasz, dejando el desempeño del fiscal del distrito, Harvey Dent, en manos de Brian Tyree Henry.

Todavía tardaremos en descubrir el resultado final de este baile de máscaras. The Batman 2 no llegará a los cines hasta el 18 de febrero de 2028.

Un rodaje repleto de problemas

La tediosa espera desde el estreno de la primera cinta esconde varios motivos. Pero todos ellos han erigido la producción con una especie de aura de proyecto maldito.

La huelga de actores y guionistas, el conflicto estratégico con el nuevo universo de DC y recientemente, la salida temporal de Matt Reeves por problemas familiares de extrema gravedad, han convertido a The Batman 2 en una preproducción y grabación caótica. A través de órdenes directas de Reeves, Steven Soderbergh ha asumido las labores de dirección. Aunque, para colmo, la filmación tuvo que detenerse hace algunos días por el atropello de un miembro del equipo con el Batmóvil.