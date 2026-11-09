Una de las películas mejor valoradas del año ya está disponible en Netflix: es la candidata de Corea del Sur para los Oscar 2027

Ocho años después de la magnífica Burning, Lee Chang-Dong ha estrenado uno de los dramas mejor valorados del presente calendario cinematográfico. Un amor posible aterrizó en el catálogo de Netflix el pasado 6 de noviembre tras una presencia colosal en la temporada de premios. Porque, aparte de ser la principal favorita de los Blue Dragon Films Awards (los galardones más relevantes de Corea del Sur), el trabajo de Chang-Dong fue el gran premio del jurado en el Festival de Venecia y, si todo sigue su curso, podría ser la principal rival de La bola negra en la categoría internacional de los Oscar 2027.

Junto a algunos de sus compatriotas como Bong Joon-ho o Park Chan-wook, Chang-Dong es uno de los máximos representantes del hallyu, la ola de cine de autor coreano que lleva más de una década conquistando los certámenes y a los espectadores occidentales. Sin embargo, y a diferencia de los dos directores citados, este rehúye del ritmo acelerado y de la violencia para afrontar una mirada humanista mucho más cercana a la dirección de Hong Sang-soo, otro realizador de su camada generacional. Antes de Burning, Chang-Dong fue responsable de otras aplaudidas obras como Green Fish (1997), Peppermint Candy (1999), Oasis (2002), Secret Sunshine (2007) y Poesía (2010).

En Un amor posible tenemos grandes dosis de luz natural, planos largos y un enfoque minimalista que funciona como una calma sanadora ante el estímulo constante de los algoritmos hegemónicos que, semana tras semana, llegan a la «gran N roja». Pero, ¿de qué trata realmente este drama sobre el empleo y las diferencias de clases?

‘Un amor posible’: un devastador choque de clases en el derrumbamiento de dos matrimonios

La trama de Un amor posible nos pone en la piel de una documentalista y su acaudalado esposo, cuya vida da un vuelco sideral al cruzarse con un soldador recién despedido y la mujer de este. Lo que comienza como el rodaje documental de una tensa huelga laboral termina desencadenando una inevitable colisión de dos mundos socioeconómicos completamente opuestos.

El elenco de los dos matrimonios protagonistas está formado por Jeon Do-yeon (La criada), Sol Kyung-gu (No Mercy), Jo In-sung (Hope) y Cho Yeo-jeong (Parásitos).

La crítica profesional ha respondido con una unanimidad aplastante, destacando el buen hacer de Chang-dong y describiéndola como una «obra deslumbrante» y de una «belleza exuberante». Actualmente, Un amor posible posee un 98% de reseñas positivas en la web de Rotten Tomatoes.

¿Podría vencer a ‘La bola negra’?

La candidatura de la mejor película internacional es una de las que más competitividad. tiene. Las cintas no sólo deben ser elegidas por su país, sino que además deben superar un corte de 104 largometrajes, cuyo recorrido final terminará en una shortlist de 5 propuestas y una única ganadora.

La bola negra de Los Javis parte como la principal favorita, pero existen varias apuestas de diferentes países que podrían ponérselo complicado. Una de ellas es Un amor posible, aunque la rumana Fjord, la alemana Fatherland, la francesa Minotauro y la japonesa All of a Sudden.

Habrá que esperar al próximo 21 de enero para descubrir cuáles son finalmente las nominadas.