Nicolas Cage retoma el papel de una de sus sagas más queridas: «Está sucediendo»

No es nada sencillo volver a ganarse el respeto de Hollywood. La meca del cine ofrece segundas oportunidades, como bien pueden atestiguar perfiles como Brendan Fraser o Demi Moore. Sin embargo, ninguna estrella de la industria ha tenido que reponerse tanto como Nicolas Cage. El ganador del Oscar por Leaving Las Vegas (1995), tuvo que remontar convertirse en un meme de internet y diferentes problemas económicos que le llevaron a protagonizar todo tipo de proyectos sin descanso, por endebles que estos fueran y lograr superar sus deudas definitivamente en 2021. Ahora, el sobrino de Francis Ford Coppola vuelve a recuperar su estatus con múltiples producciones de renombre y regresando al papel protagonista de una de sus sagas más queridas: Cage volverá a ser Benjamin Franklin Gates en La búsqueda 3.

La noticia fue confirmada por el realizador Jon Turteltaub, quien regresará para sentarse en la silla de director tras dirigir las dos primeras entregas. producidas por Disney, las dos entregas de la propiedad intelectual fueron un éxito de taquilla. La cinta primigenia logró 347,5 millones de dólares y la secuela, titulada La búsqueda 2: El diario secreto, elevó la apuesta cosechando 457,4 millones en el box office.

Dos décadas después del estreno de la secuela y tras el fracaso absoluto de la serie La búsqueda: Más allá de la historia (2022), la casa del ratón quiere reactivar la franquicia aprovechando el momento de éxtasis artístico y laboral que vive Cage en estos instantes.

El director, sobre ‘La búsqueda 3’: «Está sucediendo»

Durante la grabación en directo del pódcast National Treasure Hunt, Turteltaub fue tajante con el desarrollo de la tercera parte de su saga de aventuras.

«Está sucediendo. No he dicho nada antes de esto, pero ustedes merecen tener la exclusiva. Son las primeras personas a las que les digo esto en voz alta: ‘La búsqueda 3 finalmente es real’, explicaba el director.

Además, Turteltaub puso el foco en lo importante que era el regreso del californiano para que el proyecto pueda salir a la luz:

«Ahora, es ‘real al estilo Hollywood’, lo que significa que cosas pueden pasar. Si a Nic (Cage) lo atropella un autobús, no hay La búsqueda 3. Si a mí me atropella un autobús, probablemente sí haya un La búsqueda 3. Bienvenidos a Hollywood», bromeaba.

Por último, el realizador de Megalodón (2018) contó que la apuesta tenía un guion que le gustaba y que la idea era que la mayoría de los actores originales estuviesen de vuelta. Las dos primeras entregas, disponibles en Disney Plus, tuvieron entre sus actores secundarios a Diane Kruger, Justin Bartha, Jon Voight y Harvey Keitel.

La ocupada agenda de Nicolas Cage

Antes de enfundarse en una nueva aventura como Ben Gates, Nicolas Cage estrenará este año Madden, encarnando al famoso ex entrenador de la NFL. En el futuro, volverá con una secuela de El señor de la guerra 2 y recuperará su escalofriante papel villanesco en Longlegs 2.