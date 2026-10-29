Muere la actriz Barbara Barrie, nominada al Oscar y protagonista de series como ‘De repente, Susan’ y ‘Ley y orden’

La actriz Barbara Barrie ha fallecido a los 95 años en Manhattan después de recibir un diagnóstico de cáncer terminal. Su legado permanece en una filmografía extensa y en una carrera que atravesó más de seis décadas de historia del espectáculo estadounidense. Barrie, nominada a los premios Óscar, Emmy y Tony y que ganó el premio a mejor actriz en el Festival de Cannes en 1964, se hizo muy popular por la serie De repente, Susan y por su participación en Ley y orden: Unidad de Víctimas Especiales.

Nacida como Barbara Ann Berman el 23 de mayo de 1931 en Chicago, Illinois, creció en Texas y estudió interpretación en la Universidad de Texas en Austin. Tras completar su formación, se trasladó a Nueva York para abrirse camino en el mundo del espectáculo.

Su carrera despegó inicialmente sobre los escenarios. En 1955 debutó en Broadway con la obra The Wooden Dish y, durante las décadas siguientes, combinó el teatro con numerosas apariciones en televisión y cine. Su interpretación en One Potato, Two Potato (1964), un drama sobre el matrimonio interracial, le proporcionó reconocimiento internacional y el premio a la mejor actriz del Festival de Cannes.

El papel que terminó de consagrarla ante el gran público llegó con Breaking Away (1979), donde interpretó a Evelyn Stoller, la madre comprensiva de un joven apasionado por el ciclismo. Su trabajo le valió una nominación al Óscar a la mejor actriz de reparto y, posteriormente, otra al Emmy al retomar el personaje en la adaptación televisiva. También participó en Private Benjamin (1980) y prestó su voz a Alcmene en la película animada Hércules (1997).

En televisión, Barrie dejó huella en series como Barney Miller y De repente, Susan, donde interpretó a Nana, la entrañable abuela del personaje encarnado por Brooke Shields. Su carrera teatral también fue notable: formó parte del reparto original del musical Company, de Stephen Sondheim, papel por el que recibió una nominación al premio Tony en 1971.

En el ámbito personal, estuvo casada con el productor teatral Jay Harnick desde 1964 hasta la muerte de este en 2007. Tuvieron dos hijos. Tras superar un cáncer rectal diagnosticado en 1994, escribió dos libros en los que compartió su experiencia para contribuir a visibilizar la enfermedad.