‘Horizonte’ amplía su presencia en Mediaset: el programa de Iker Jiménez prolonga su horario y se emitirá también los viernes

Mediaset ha encontrado en Horizonte uno de los grandes filones de Cuatro y ha decidido explotar todavía más el éxito del programa presentado por Iker Jiménez y Carmen Porter. La cadena ha anunciado cambios importantes en la emisión del espacio a partir del próximo 14 de septiembre: adelantará su inicio de lunes a jueves a las 21:10 horas y, además, incorporará una nueva entrega los viernes. En este caso, serán Beatriz Talegón y Paco Pérez Caballero quienes se pondrán al frente del programa, ampliando así la presencia de la marca en la parrilla de la segunda cadena de Mediaset.

La decisión llega después de una temporada especialmente positiva para el formato, que ha cerrado su mejor curso histórico y que ha comenzado septiembre con unos datos que han terminado de convencer a la cadena de que Horizonte tiene todavía margen para crecer. El programa se ha convertido en una de las piezas más sólidas de Cuatro y en uno de sus principales motores de audiencia, hasta el punto de que el pasado 3 de septiembre alcanzó su récord histórico de cuota de pantalla con un 14,4% y 983.000 espectadores en su tramo de prime time. Una cifra que confirma el buen momento que atraviesa el espacio y que explica el movimiento de Mediaset para darle todavía más protagonismo.

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A partir de la próxima semana, Horizonte prácticamente se convertirá en una tira diaria en el access prime time de Cuatro. De lunes a miércoles, Iker Jiménez y Carmen Porter estarán al frente del programa entre las 21:10 y las 23:00 horas, mientras que los jueves mantendrán su tradicional noche de mayor duración, aunque también adelantarán el comienzo a las 21:10 horas y se prolongarán hasta la una de la madrugada. El viernes será la principal novedad: la marca ocupará igualmente la franja de 21:10 a 23:00 horas, pero con Beatriz Talegón y Paco Pérez Caballero como presentadores.

Este cambio supone, además, que Cuatro dejará de recurrir a las reposiciones de First Dates en el access prime time para colocar en su lugar uno de los formatos que mejor rendimiento está obteniendo actualmente. Mediaset apuesta de esta manera por aprovechar el tirón que ‘Horizonte’ está demostrando, especialmente en una franja estratégica de la televisión, donde compite directamente con algunos de los programas más consolidados de la pequeña pantalla.

Hasta ahora, el programa comenzaba alrededor de las 21:35 horas, prácticamente coincidiendo con el arranque de grandes espacios como El Hormiguero, La Revuelta o El Intermedio. Con el adelanto de 25 minutos, Cuatro pretende aprovechar desde el comienzo de la noche la capacidad de convocatoria de Horizonte y darle una mayor exposición frente a sus principales competidores. No se trata únicamente de ampliar su duración, sino de convertir el espacio en una de las piezas centrales de la programación de la cadena.

Los datos de la pasada temporada respaldan la decisión. La edición de access prime time, que comenzó a emitirse en esta franja el pasado 26 de enero, terminó el curso con una media del 7,8% de cuota de pantalla y 953.000 espectadores, convirtiéndose en el programa más visto de Cuatro. Por su parte, las entregas de prime time alcanzaron una media del 9,6% de share y 671.000 espectadores, lo que supuso el mejor dato histórico del formato en cuota y el segundo mejor registro en espectadores desde su estreno en 2020. Además, Horizonte terminó siendo el programa con mejor share de toda la cadena durante la temporada.

Pero el verdadero espaldarazo ha llegado con el comienzo del nuevo curso televisivo. El pasado 1 de septiembre, Horizonte reunió a 1.062.000 espectadores y logró un 10,4% de cuota de pantalla, siendo la única oferta de su franja capaz de superar tanto el millón de espectadores como la barrera del doble dígito. Dos días después, el espacio volvió a crecer: su tramo de access consiguió 1.178.000 espectadores y un 11,8%, mientras que la continuación en prime time se disparó hasta ese histórico 14,4% de cuota y 983.000 espectadores. Aquel resultado tuvo además una consecuencia especialmente significativa para Cuatro. La cadena consiguió cerrar la jornada con un 8,9% de cuota, por encima de Telecinco, que se quedó en un 8,1%. Un sorpasso que puso de manifiesto la capacidad que está adquiriendo Cuatro para plantar cara a su cadena hermana en determinadas jornadas y que tuvo en ‘Horizonte’ a uno de sus principales responsables.

Y el buen rendimiento no se quedó en aquella noche. En el arranque de esta semana, coincidiendo con el regreso de algunas de las grandes ofertas de la competencia, el programa ha mantenido su fortaleza. El lunes reunió a 897.000 espectadores y un 8,3% de cuota, pese a enfrentarse a estrenos y regresos como El Hormiguero, La Revuelta, MasterChef Celebrity Legends y La isla de las tentaciones. El martes volvió a ser lo más visto de Cuatro con 961.000 espectadores y un 8,6% de share.

La gran novedad de los viernes tiene, además, una particularidad: Iker Jiménez y Carmen Porter no estarán al frente de esa entrega. Mediaset ha optado por poner el formato en manos de dos colaboradores habituales, Beatriz Talegón y Paco Pérez Caballero. De esta forma, la cadena consigue extender la marca a una quinta noche sin incrementar todavía más la carga de trabajo de sus dos presentadores principales y mantiene, al mismo tiempo, una identidad reconocible dentro del espacio.