El enfado de Candela Peña con Grison en ‘La Revuelta’: «¡Tú cállate, no quiero hablar contigo!»

Candela Peña ha vuelto a echar un rapapolvo a sus compañeros de La Revuelta de TVE. El pasado martes, la actriz acudió al espacio presentado por David Broncano, pero apareció «muy enfadada» con Grison después de que el músico y colaborador dijese un comentario poco afortunado sobre las mujeres del programa durante su entrevista con Henar Álvarez del día anterior (que fue para promocionar su show en La 1 Al cielo con ella).

Durante la entrevista con Henar, se habló de la falta de mujeres en ciertos espacios televisivos y, en plena discusión, Grison dijo: «Para una chica que tenemos», haciendo referencia a la presencia de Álvarez ese día en La Revuelta.

Por ello, cuando al día siguiente acudió Candela Peña ataviada con un traje de chaqueta y corbata, le dijo a Grison, nada más entrar en el plató de La Revuelta: «Tú cállate, no quiero hablar contigo, estoy superenfadada contigo. Estoy yo con un enfurecimiento interno…»

Llegó el momento en el que Candela Peña explicó lo que le había molestado: «Henar vino aquí a celebrar sus cosas y mira, por un lado están las lideresas, como ella, que vienen aquí a partirse la cara por su gente y dice aquí esta zorrupia (señalando a Grison): Para una chica que tenemos… ¿Qué soy yo, un señor?»

Peña continuó su alegato preguntándole al músico: «¿Me metes en el grupo, ya no chica, ya señora mayor infértil? ¿Me metes en caballero de corbata? ¿Me metes en insecto palo o me metes en bicho bola?»

Candela terminó confesando que se trataba todo de una broma y dijo: «¿Qué pasa, que vosotros podéis hacer chiste y yo no el chiste del chiste?» Broncano apuntó que ese era, en realidad, un tema delicado en el programa, ya que es muy criticado por la falta de presencia femenina, a lo que la actriz dijo: «Pues entonces que este no excluya a una que hay».