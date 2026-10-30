Crean la primera película con inteligencia artificial en China y el público reacciona: «En términos de calidad, en comparación con la producción humana, todavía se queda corta»

Todavía es pronto para saber si la inteligencia artificial terminará integrándose del todo en la industria audiovisual o si el rechazo sistemático de algunos sectores acabará por marginarla a un tipo de contenido de nicho, alejado del puritanismo artístico de ciertas vertientes autorales. De hecho, en la actualidad cinematográfica conviven la artesanía extrema de títulos como Wildwood con los atajos de tecnologías generativas que han confesado cineastas de la talla de Ben Affleck o Andy Serkis. Ahora, China ha dado un paso más allá estrenando el primer largometraje generado íntegramente mediante IA. Aunque el resultado no ha logrado convencer al público: Sanxingdui: Future Past ha sido un fracaso estrepitoso para la taquilla del país asiático.

Muchos hablan del uso de la inteligencia artificial como un salto cualitativo parecido a la irrupción de los ordenadores en la creación de los efectos digitales. Pero el director Christopher Nolan ya expresaba su escepticismo ante esa especie de augurio, sobre una futura hipotética hegemonía de la IA. Porque, según el británico, nunca en la historia un avance tecnológico ha sido sistemáticamente tan rechazado por las generaciones venideras. En esta ocasión, el trabajo escrito por Yue Ming no ha calado ni siquiera en la curiosidad de los espectadores chinos, con una reacción realmente tibia en su cartelera nacional.

‘Sanxingdui: Future Past’, la primera película IA fracasa en los cines

Sanxingdui: Future Past es un filme de ciencia ficción que, irónicamente, nos habla peyorativamente de una inteligencia artificial superinteligente que controla y somete al planeta entero. Ante dicha problemática y en medio del caos tecnológico, un arqueólogo descubre un enigma oculto del pasado de la Tierra que muestra siete misteriosos símbolos que contienen un secreto de la civilización pasada, siendo esta la última defensa contra la tiranía de los algoritmos.

A pesar de que todos los actores, voces y escenarios han sido generados por inteligencia artificial, la película ha necesitado 100 personas y dos años de trabajo. Lo que se traduce en un presupuesto de más de 10 millones de yuanes (unos 1,34 millones de euros) según reveló Bona Film Group, la productora de Sanxingdui: Future Past.

La «primera película IA» sólo ha recaudado 10 millones de yuanes (unos 198.000 dólares) y Jiang Defu, el director ejecutivo de la compañía, ha salido a dar la cara para intentar explicar lo sucedido: «Somos los primeros en intentarlo, los primeros en obtener una licencia de exhibición comercial en cines y los primeros en ser puestos a prueba por el público. Creo que eso, en sí mismo, ya es bastante difícil».

El medio portugués SAPO, recogió las declaraciones de una espectadora llamada Lilian Gong Yang, quien aseguró que de saber la calidad que iba a tener la producción, no habría pagado la entrada. «En términos de calidad, en comparación con la producción humana, todavía se queda corta».

¿Llegará a los cines españoles?

🇨🇳🤖🎥 FLASH | « Sanxingdui : Future Pas », le premier film entièrement généré par IA à sortir au cinéma en Chine fait un flop à son lancement : seulement 10 700 € de préventes pour un budget de plus de 1,3 million d’euros. (AFP) https://t.co/nxyIYFVQAc — Cerfia (@CerfiaFR) October 25, 2026

No existe una fecha confirmada del estreno de Sanxingdui: Future Past en España. Pero el fracaso en su propio país dificulta en gran medida que el título vaya a tener un amplio recorrido por las salas de cine internacionales.