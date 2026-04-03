‘Bronca 2’: Netflix comparte el tráiler de la esperada segunda temporada

Han pasado ya tres años desde su estreno en Netflix, pero ahora el terminal está a punto de estrenar la esperada continuación. Bronca 2 acaba de lanzar un primer tráiler en el que confluyen toda una serie de estrellas que no han querido perderse, la expansión antológica de la propiedad intelectual creada por Lee Sung Jin. Nacida como una miniserie, la primera temporada de la ficción fue un fenómeno de audiencia para la marca, convirtiéndose por el camino en uno de los productos audiovisuales mejor valorados de su año y arrasando en la temporada de premios televisiva. Por eso, no es de extrañar que el seguimiento eleve las expectativas a través de un adelanto que no sólo promete unas actuaciones estelares: el desenfreno y el espiral de violencia autodestructiva volverán a ser la temática insignia de su esencia.

Si el desencadenante de la primera temporada fue un trifulca en el parking de una tienda de bricolaje, Bronca 2 y su tráiler nos presentan en esta ocasión el conflicto de dos parejas muy diferentes. Aquella carta de presentación estuvo protagonizada por el nominado al Oscar, Steve Yeun y Ali Wong como ejes principales de la narración. Con toda la repercusión posterior y los elogios de la crítica internacional, algunas de las caras más reconocidas de Hollywood no han querido perderse una secuela que de seguro, dará un gran juego para el lucimiento de sus artistas principales. Entre los múltiples galardones que se llevó la primera temporada de Bronca, encontramos cinco premios Emmy y tres Globos de Oro. ¿Tendrá la segunda temporada el mismo reconocimiento en las futuras galas?

‘Bronca 2’: un tráiler cargado de energía

Una guerra de chantajes y dos parejas tal para cual. La segunda temporada de ‘Bronca’, con Carey Mulligan, Oscar Isaac, Charles Melton y Cailee Spaeny, llega el 16 de abril. pic.twitter.com/CZ5wYriEa8 — Netflix España (@NetflixES) April 2, 2026

Al ritmo de Punching in a Dream de The Naked and Famous, Bronca 2 nos ofrece un primer tráiler en el que vemos a Lindsay (Carey Mulligan), teniendo una conversación honesta con Ashley (Cailee Spaeny) en el campo de golf del club de campo en el que su esposo, Josh (Oscar Isaac), trabaja como gerente. Ashley y su prometido, Austin (Charles Melton), también trabajan en el lugar y ella, al dar el próximo paso en su relación, le pregunta a Lindsay si es feliz con su matrimonio. La respuesta de esta no puede ser más honesta: «En el fondo, ambos sabíamos que era una tirita provisional para el inmenso dolor de saber que te equivocaste de persona».

El material promocional adelanta el conflicto principal de la temporada, con Austin y Ashley grabando la acalorada discusión de Josh y Lindsay. Paralelamente, todos ellos buscan ganarse el favor de la multimillonaria dueña del club, la presidente Park (Youn Yuh-jung), quien a su vez se enfrenta a un importante escándalo junto a su esposo, Kim (Song Kang-Ho).

Mikaela Hoover, René Aston, Greg Benson, Seoyen Jang, John Colton y William Fichtner completan el resto del casting secundario.

A24, el director Jake Schreier y los cuatro actores principales de la secuela ejercen como productores ejecutivos del proyecto.

¿Cuándo se estrena?

Netflix lanzará los ocho episodios de Bronca 2 el próximo 16 de abril.