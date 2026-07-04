El actor Pol Hermoso interpretará a Antonio David Flores en la serie de ficción sobre Rocío Jurado

Este 3 de julio, Rocío Flores se ha sentado en el plató de ‘¡De viernes!’ para hablar del documental sobre su abuela, Rocío Jurado, que acaba de estrenarse en Movistar + y de la ficción que está preparando TVE para narrar la vida de la más grande. Durante la emisión del programa de Telecinco se ha descubierto que en la serie aparecerán los dos maridos de Rocío Carrasco (hija de la cantante), Antonio David Flores y Fidel Albiac, y se han dado los nombres de los actores que los interpretarán.

«Espero que, ya que sale mi padre en la serie, se hable de Fidel y de la vida de Fidel y de mi madre», ha expresado Rocío Flores en Telecinco cuando ha hablado de la serie de ficción de cuatro capítulos que prepara TVE sobre la figura de su abuela.

Durante la emisión de ‘¡De viernes!’ se supo que, efectivamente, en la serie van a aparecer tanto Fidel Albiac como Antonio David Flores. El primero estará interpretado por Mikel Fernández (Mar de plástico, Fariña y Perdiendo el juicio) y el segundo por Pol Hermoso, conocido por su participación en la serie Alba (Antena 3).

Todo lo que se sabe de la serie sobre Rocío Jurado

Ante el 20.º aniversario de la muerte de Rocío Jurado, TVE ha comenzado el rodaje de una miniserie para repasar la vida de la más grande. La ficción constará de cuatro capítulos.

La serie repasará la vida de una de las figuras más importantes de la cultura española, comenzando con su infancia y primeros pasos en Chipiona, pasando por su llegada a Madrid, su ascenso en la copla, y su consolidación artística. También se narrarán sus historias de amor con Pedro Carrasco y José Ortega Cano, así como su papel de madre de Rocío Carrasco, Gloria Camila y José Fernando.

La serie de TVE está producida por Boomerang TV (creadora de ficciones tan importantes como Física o Química, Los misterios de Laura o Motivos Personales) y está escrita por Arora Guerra, guionista de renombre gracias a trabajos como Acacias 38 y quien, precisamente, este jueves 18 de junio estrena en Telecinco Ella, maldita alma, protagonizada por Maxi Iglesias Y Mariño Rivas.

Y hablando de Rivas, el actor también estará en la serie sobre Rocío Jurado. Interpretando al primer marido de la más grande, el boxeador Pedro Carrasco.

Carmen Raigón, Susana Córdoba y Marta Hoyos son las tres actrices elegidas para dar vida a Rocío Jurado en las diferentes etapas de su vida según ha adelantado Poco pasa.

Marta Hoyos encarnará a Jurado en su adolescencia, La actriz ha participado en series como El Ministerio del Tiempo, La caza y La chica invisible.

Carmen Raigón interpretará a la Rocío más joven, la que comienza en el mundo de la música y se casa con Pedro Carrasco De hecho, se han filtrado las fotos de la actriz con Martiño Rivas durante su boda en la ficción.

Susana Córdoba será la Rocío adulta. A la actriz, vista en series como El Ministerio del Tiempo o El Príncipe, se la ha podido ver caracterizada como la cantante de Chipiona con su inconfundible chándal verde y lo cierto es que el parecido es incuestionable.