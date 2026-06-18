Primeras imágenes del rodaje de la serie sobre Rocío Jurado: así es el asombroso parecido de la actriz con ‘la más grande’

Ante el 20.º aniversario de la muerte de Rocío Jurado, TVE ha comenzado el rodaje de una miniserie para repasar la vida de la más grande. La ficción constará de cuatro capítulos y ya se han filtrado las primeras imágenes del rodaje que está teniendo lugar en Chipiona, en la que vemos a una de las actrices que interpreta a la cantante (son tres en total para cubrir todas sus edades) y el parecido con la artista es impresionante.

La serie repasará la vida de una de las figuras más importantes de la cultura española, comenzando con su infancia y primeros pasos en Chipiona, pasando por su llegada a Madrid, su ascenso en la copla, y su consolidación artística. También se narrarán sus historias de amor con Pedro Carrasco y José Ortega Cano, así como su papel de madre de Rocío Carrasco, Gloria Camila y José Fernando.

¿Quién está detrás de la serie?

La serie de TVE está producida por Boomerang TV (creadora de ficciones tan importantes como Física o Química, Los misterios de Laura o Motivos Personales) y está escrita por Arora Guerra, guionista de renombre gracias a trabajos como Acacias 38 y quien, precisamente, este jueves 18 de junio estrena en Telecinco Ella, maldita alma, protagonizada por Maxi Iglesias Y Mariño Rivas.

Y hablando de Rivas, el actor también estará en la serie sobre Rocío Jurado. interpretando al primer marido de la más grande, el boxeador Pedro Carrasco.

¿Quiénes dan vida a Rocío Carrasco?

Carmen Raigón, Susana Córdoba y Marta Hoyos son las tres actrices elegidas para dar vida a Rocío Jurado en las diferentes etapas de su vida según ha adelantado Poco pasa.

Marta Hoyos encarnará a Jurado en su adolescencia, La actriz ha participado en series como El Ministerio del Tiempo, La caza y La chica invisible.

Carmen Raigón interpretará a la Rocío más joven,, la que comienza en el mundo de la música y se casa con Pedro Carrasco De hecho, se han filtrado las fotos de la actriz con Martiño Rivas durante su boda en la ficción.

Susana Córdoba será la Rocío adulta. A la actriz, vista en series como El Ministerio del Tiempo o El Príncipe, se la ha podido ver caracterizada como la cantante de Chipiona con su inconfundible chándal verde y lo cierto es que el parecido es incuestionable.