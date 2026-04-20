10 buenas series sobre religiones como ‘Los no elegidos’: falsos mesías, policías mormones y misas apocalípticas

Las religiones vuelven a protagonizar la ficción con uno de los estrenos de la semana en Netflix, el de Los no elegidos, llamada a colarse entre las series de la lista de Tendencias ipso facto. La producción toma el pulso a la calle, donde las inquietudes religiosas parecen estar más despiertas que nunca entre los más jóvenes, una corriente que también ha quedado recogida en películas como Los domingos.

Sin embargo, son varias las buenas series sobre religión estrenadas en los últimos años que no se han limitado a la vigencia de la fe, sino que han abordado también, en relación a los diferentes credos, la aparición de falsos mesías, escenarios apocalípticos y malditos, investigaciones policiales en el entorno de los mormones, la historia de personajes bíblicos o la opresión de comunidades con comportamientos sectarios, entre otros asuntos.

Así, son varios los títulos recogidos en los catálogos de diferentes plataformas de streaming que merecen la pena ver. Series dignas de atención si se busca el entretenimiento a la misma vez que saciar la curiosidad sobre el complejo mundo de las diferentes religiones. En este sentido, las siguientes producciones cuentan historias sobre los mormones, los judíos ortodoxos, los cristianos o los musulmanes, todas ellas aptas para un maratón.

1. ‘Por mandato del cielo’ (Disney+)

Inspirada en hechos reales y protagonizada por Andrew Garfield, Por mandato del cielo aborda la investigación del brutal asesinato de una mujer y su hija pequeña en 1984. Todo apunta como principal sospechoso del crimen, ejecutado en un pequeño pueblo de Utah, al marido de la víctima. Se trata de otro mormón, miembro de una familia muy religiosa y con varios hermanos fundamentalistas y problemáticos.

2. ‘Les Revenants’ (Amazon Prime Video)

Considerada como una de las mejores series francesas de todos los tiempos, Les Revenants es un drama de terror. En Annecy, un pueblo de los Alpes, comienzan a aparecer personas que murieron hace años, todas ellas desorientadas, sin saber que están muertas, e intentando entrar en las que fueron sus casas. En paralelo, se empiezan a producir fenómenos extraños en la presa que rodea el pueblo.

3. ‘Misa de medianoche’ (Netflix)

Tras la llegada del padre Paul a Crockett Island, la comunidad isleña empieza a experimentar eventos sobrenaturales e inexplicables, considerados milagros. El fervor religioso se apodera de los habitantes, aunque desconocen que los milagros del misterioso sacerdote tienen un precio. La miniserie de terror es autoría de Mike Flanagan (La maldición de Hill House).

4. ‘The Leftovers’ (HBO Max)

El 2% de la población mundial ha desaparecido de manera repentina, sin ningún tipo de explicación aparente. Quienes permanecen, no logran entender qué ha ocurrido y, por tanto, tampoco saben cómo revertir la situación.

5. ‘Unorthodox’ (Netflix)

La serie se basa en las memorias de Deborah Feldman, donde narra en primera persona cómo huyó de Nueva York, lejos de la estricta comunidad religiosa en la que vivía. Feldman puso rumbo a Berlín, donde vivía su madre, para escapar de un matrimonio concertado con un judío ortodoxo. Acogida por un grupo de músicos, el pasado logra encontrarla.

6. ‘The Stand’ (SkyShowtime y Movistar Plus+)

En un mundo postapocalíptico, tras el cataclismo del virus Captain Trips, un falso mesías con un poder desorbitado aparece decidido a dominar la sociedad que ha sobrevivido. Un grupo de personas será el único que pueda detenerlo.

7. ‘Carnivàle’ (HBO Max)

Ben Hawkins, un joven huérfano con poderes curativos, se suma a un circo que vive del freak show en plena Gran Depresión en EEUU. Su camino se cruzará con el del padre Justin, un pastor que vive en California y comienza a tener visiones.

8. ‘The Young Pope’ y ‘The New Pope’ (Filmin)

Con menos de 50 años, el desconocido Leny Belardo ha sido elegido Papa y ha adoptado el nombre de Pío XIII. Sus primeras decisiones son tan controvertidas que impactan en la comunidad católica. En The New Pope, se elige al sucesor de Pío XIII, que está en coma. El nuevo Papa, Juan Pablo III, tiene un perfil moderado, y empiezan a emerger sus secretos mientras la Iglesia lucha por taparlos.

9. ‘The Chosen’ (Amazon Prime Video y Movistar Plus+)

The Chosen (Los elegidos) narra la historia de la vida de Jesús de Nazaret y de los apóstoles y discípulos. La serie aborda también el perfil de personajes históricos relevantes en Judea y Galilea en el siglo I, como líderes religiosos judíos o gobernantes romanos. Seguida por 200 millones de espectadores, The Chosen es la producción audiovisual financiada por crowdfunding de mayor éxito de la historia.

10. ‘Mesías’ (Netflix)

La aparición de Al-Masih en Oriente Medio empieza a desestabilizar el panorama político a nivel mundial, con una relevancia cada vez mayor por la cantidad de seguidores que ha logrado reunir. Sus fieles creen que puede obrar milagros y el descubrimiento del presunto nuevo Mesías ha generado un movimiento espiritual masivo. La agente de la CIA Eva Geller recibe el encargo de investigar si se trata de un verdadero profeta divino o si sólo es un peligroso estafador.