Si una de tus series favoritas es ‘Vikingos’ o ‘Juego de Tronos’ tienes que ver esta que ha llegado a Movistar

Si eres de los que siempre estás buscando series dramáticas de aventuras y acción del estilo de Vikingos o Juego de Tronos, no te puedes perder la serie Rey y conquistador, la última superproducción de la BBC. Una serie de 8 episodios de aproximadamente 50 minutos cada uno que se estrenó en 2025 y que se centra en el conflicto que surge en el siglo XI por la corona de Inglaterra entre Harold de Wessex y Guillermo de Normandía. Un complejo conflicto que tuvo una gran importancia para el futuro del país. Esta serie llegó a España primero a la plataforma HBO Max, pero ahora está también disponible también en Movistar Plus+ y Apple+ y puede ser una buena opción para los que acaban de ver la tercera temporada de La casa del dragón y tienen que esperar por lo menos hasta 2028 para ver la siguiente.

La serie Rey y conquistador ha sido creada por Michael Robert Johnson para BBC One y ha sido dirigida por Baltasar Kormákur, Bálint Szentgyörgyi, Nikolaj Coster-Waldau y Erik Leijonborg. Una dramática serie protagonizada por los actores James Norton como Harold Godwinson y Nikolaj Coster-Waldau como Guillermo, duque de Normandía, al que todos conocemos por su papel de Jaime Lannister en la saga Juego de Tronos. Una serie perfecta para desconectar el fin de semana los que disfrutan con este tipo de producciones de acción.

¿De qué trata la serie Rey y conquistador?

Esta historia está ambientada en la Inglaterra del siglo XI cuando el rey Eduardo el Confesor se encuentra en el trono. Los problemas surgen cuando se muere sin dejar un heredero. Harold Godwinson, el conde de Wessex, y Guillermo, el duque de Normandía, inicialmente aliados, se convierten en enemigos acérrimos en su lucha por el control del trono inglés.

La serie Rey y conquistador no solo se centra en los conflictos bélicos sino que también presenta a las dos familias y va contando sus problemas internos. Harold tuvo que exiliarse de Inglaterra junto a su padre y hermanos tras un enfrentamiento con el rey y Guillermo de Normandía adquirió todas sus habilidades al tener que enfrentarse a diferentes conflictos de la nobleza de su ducado. Incluso durante un periodo de tiempo Harold y Guillermo fueron amigos, pero debido a la situación que se crea tras la muerte del rey, no les queda más remedio que enfrentarse y convertirse en enemigos.

A partir de ese momento la serie va mostrando a los espectadores las diversas luchas por el poder y las traiciones y venganzas. Gracias, además a las diferentes subtramas se va entendiendo las motivaciones de los personajes a la hora de actuar de una manera u otra.

Una de las críticas que ha recibido esta serie dramática es que, seguramente por problemas de presupuesto, no se detiene demasiado en las batallas, sino que intenta pasar por ellas de forma rápida y sin demasiado detalle. Hay que tener en cuenta que Rey y conquistador es una miniserie de solo 8 episodios y posiblemente la producción no se podría detener demasiado en algunos momentos. Incluso algunos hablan de falta de rigor histórico en algunos de los episodios que relata. De todas maneras, es una buena serie para los que estén deseando ver una serie de acción y aventuras con un trasfondo histórico.

El reparto de esta original serie

Esta serie está protagonizada por los actores James Norton que da vida a Haroldo Godwinson, el conde de Wessex y Nikolaj Coster-Waldau a Guillermo, el duque de Normandia. También tiene un papel de peso en esta serie la actriz Clémence Poésy que interpreta el papel de Matilde de Flandes.

En el reparto de esta serie también están los actores Emily Beecham como Edith, Geoff Bell como Godwin, Clare Holman como Gytha, Ingvar Sigurdsson como Fitzosbern, Elliot Cowan como Sweyn, Luther Ford como Tostig, Bo Bragason como la reina Gunilda, Bjarne Henriksen como Earl Siward, Jean-Marc Barr como Enrique I de Francia, Léo Legrand como Odo de Bayeux, Juliet Stevenson como Lady Emma, Eddie Marsan como el rey Eduardo y Oliver Mesucci como Balduino.

Además, al ser una superproducción, participan un gran número de actores secundarios como Elander Moore como Morcar, Calum Sivyer como Tallifer, Vigdís Hrefna Pálsdóttir como Cécile y Jeson Forbes como Thane Thomesm entre otros.

En suma, la serie Rey y Conquistador es una buena opción para los que están buscando un drama histórico de calidad con una buena dosis de acción y suspense, aunque no se detenga demasiado en las batallas y las disputas.

Además de esta serie en las plataformas de streaming se pueden encontrar otra que también puede resultar interesante: The Last Kingdom, que se centra en la lucha por el poder en la Britania medieval y se puede ver en la plataforma de streaming Netflix.