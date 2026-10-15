Zara ha reinterpretado la icónica chaqueta estilo Chanel con un modelo muy elegante que está conquistando a los diseñadores y estilistas

La icónica chaqueta estilo Chanel ha sido reinterpretada muchas veces. Ese clásico renovado que se lleva con falda, vestido y también vaqueros, en todas las situaciones y épocas. Zara tiene este modelo con distintos colores y ya la puedes comprar. Cosmopolitan en Italia la destaca. Explica que desde su debut en 1954, esta pieza emblemática ha sido objeto de deseo y admiración por parte de expertos en moda de todo el mundo, y ya es símbolo por excelencia de la elegancia atemporal.

La clásica tweed que todos conocemos a veces puede resultar excesivamente sobria, o incluso recordarnos al estilo de nuestras abuelas. Pero este diseño reinventado de Zara mantiene vivo el espíritu de la prenda icónica, con esa versión que puede ponerse nuestra madre, nuestra hermana mayor, nosotras y hasta las más jóvenes.

Chaqueta estilo Chanel de Zara

Chaqueta punto estructura desflecada

Chaqueta de cuello redondo y manga larga. Acabados desflecados. Cierre frontal con botones dorados.

Composición

Exterior

63% poliéster

37% algodón

<0.5% viscosa

Que contiene al menos:

37% algodón reciclado certificado RCS

63% poliéster reciclado certificado RCS

Materiales certificados

Poliéster reciclado certificado rcs

Actualmente, el poliéster reciclado se fabrica principalmente a partir de residuos de plástico PET. Se trata de un tipo de plástico muy utilizado en diversos artículos, como las botellas de plástico. El uso de materiales reciclados ayuda a limitar la producción de fibra de poliéster virgen. Está certificado según el Recycled Claim Standard (RCS), que verifica el contenido reciclado y hace un seguimiento desde el origen hasta el producto final.

La elección de los materiales y los procesos utilizados para obtenerlos constituye una etapa fundamental del ciclo de vida de nuestros productos. Para apoyar este proceso, trabajan con certificaciones externas que verifican distintos criterios de sostenibilidad, como aspectos ambientales, sociales o de trazabilidad, según el alcance de cada estándar. Además, estas certificaciones incluyen controles realizados por entidades independientes.

Responsible Down Standard (RDS)

Este estándar permite verificar la trazabilidad del plumón y las plumas desde las granjas certificadas hasta el producto final. Para ello, exige la certificación de las granjas y de las empresas que intervienen en la cadena de suministro. El estándar puede aplicarse a productos que contengan al menos un 5% de material RDS certificado.

Además, incluye requisitos relacionados con el bienestar de patos y gansos. Establece criterios sobre la alimentación, el acceso al agua y las condiciones de alojamiento, y prohíbe prácticas que puedan causar dolor o sufrimiento innecesarios, como la alimentación forzada y la obtención de plumas o plumón de animales vivos.

Detalles que suman

La chaqueta estilo Chanel de Zara tiene variedad de características que te llevarán a ir corriendo a la tienda física o bien online.

Combinación de colores rojo y negro, elegancia total.

Botones dorados que sobresalen y que marcan una gran diferencia con otras chaquetas similares.

Para llevar con variedad de prendas, tanto vestidos, faldas a juego como con vaqueros para un estilo algo más deportivo.

Variedad de tallas, así que ahora pues escoger la tuya antes de que se agote.

Marca de confianza: Zara es una de las empresas de gran proyección a nivel internacional, da calidad y confianza.

Puedes comprar la chaqueta bien en la tienda física o en la tienda online de Zara que es una de las maneras más cómodas para no tener que moverte del sofá y la tienes en casa en nada.

Múltiples estilos

Con vaqueros: casual

El secreto para no sumar años al llevar la chaqueta estilo Chanel de Zara es poder combinarla con prendas algo más informales como vaqueros de diversos colores, pantalones algo más anchos, faldas midi y de tubo. Y con ello se puede llevar en diferentes versiones: con tacones y hasta con zapatillas deportivas para diario.

En este caso, para este tipo de estilo, Zara propone llevarlo con estas prendas:

Jeans z1975 regular tiro bajo

Jeans de tiro bajo con cinco bolsillos. Pernera recta. Cierre frontal con cremallera y botón.

Mocasín fruncido soft

Zapato plano tipo mocasín soft. Detalle de antifaz y copete subido. Fruncido en la parte delantera. Altura de la suela: 2,5 cm.

Top punto tacto suave

Top de cuello redondo y manga corta. Detalle de tejido con tacto suave.

Cómo cuidamos la chaqueta para que nos dure más tiempo

Cuando compramos una prenda, lo que queremos es que esta dure varias temporadas y si puede ser para siempre. Esto segundo es mucho más complicado porque hay pocas chaquetas que duren toda la vida como antes. Sigue las instrucciones de la etiqueta y lávala según lo indicado.