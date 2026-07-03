Zara lo ha vuelto a hacer con este bombacho satinado de ZW Collection que está en boca de todos: agota las tallas en minutos

Una de las maneras de soportar el calor del verano e ir vestida a la última es adquirir prendas fresquitas. Es el caso del bombacho satinado que Zara tiene y que no te puedes perder. Un pantalón distinto, elegante, para las noches veraniegas y que va bien con todo. Lo tienes en la web de la marca y también en su tienda física.

En color marrón claro topo, desde la firma destacan que se trata de un pantalón de tiro medio con cintura elástica ajustable con lazadas. Detalle de tejido satinado. Bajo abullonado elástico acabado en puño. Te damos más señas de esta prenda que se agota por momentos y que sienta bien a todo el mundo. Lo combinas con blusas, tops y hasta con camisetas para ir mucho menos elegante.

El bombacho satinado de Zara que todas quieren

En su composición y cuidados hay que destacar que se elabora en 100% poliéster y contiene al menos 100% poliéster reciclado certificado RCS.

En este caso, el poliéster reciclado se fabrica principalmente a partir de residuos de plástico PET. Se trata de un tipo de plástico muy utilizado en diversos artículos, como las botellas de plástico.

El uso de materiales reciclados ayuda a limitar la producción de fibra de poliéster virgen. Está certificado según el Recycled Claim Standard (RCS), que verifica el contenido reciclado y hace un seguimiento desde el origen hasta el producto final.

Su precio es de 35,95 euros en varias tallas, pero si no corres te vas a quedar sin él. De igual forma hay pantalones bien parecidos pero de otros colores, mucho más vistosos que este y que además tienes para llevar durante más estaciones del año.

Más pantalones que comprar en Zara

En Zara destacan muchos más pantalones del mismo estilo. Es el caso del ancho con pinzas de 29,95 euros, y el pantalón recto 100% lino de 39,95 euros, de líneas depuradas y color visión.

Todas son piezas que destacan por su calidad, caída y capacidad de adaptación a distintos estilos, convirtiéndose en apuestas seguras para renovar el armario con elegancia y comodidad durante toda la temporada primaveral.

Pantalón bombacho rayas

Pantalón confeccionado en hilatura con mezcla de viscosa. Tiro medio y cintura elástica ajustable con lazadas. Bolsillos laterales ocultos en costura. Bajo abullonado elástico.

Pantalón recto con lino

Pantalón confeccionado con lino. Tiro alto con cintura elástica. Bolsillos delanteros y falsos bolsillos de vivo en espalda. Pernera recta.

Pantalón bombacho con lino

Pantalón confeccionado con lino. Tiro medio con cintura elástica y bolsillos delanteros. Pernera abullonada acabada con puño elástico.

Cuidados para conservar el pantalón bolsillo con lino en buen estado

No usar lejía/blanqueador: el uso de productos químicos agresivos puede dañar el material y alterar el color del pantalón.

Planchar a máximo 110°C: para evitar que se dañen los hilos y mantener la suavidad del tejido, plancha el pantalón a baja temperatura.

No limpieza en seco: para evitar alteraciones en los materiales, es mejor no optar por la limpieza en seco.

No usar secadora: el calor de la secadora puede dañar el lino y hacer que la prenda pierda su forma.

Puedes complementar este pantalón con la camisa del mismo color quedando un estilo total prácticamente del mismo color. Elegante, sofisticado y fácil de combinar, este tono aporta profundidad y personalidad a cualquier look.

Los beneficios de apostar por un total look

Elegir un total look como este tiene múltiples ventajas:

Ahorra tiempo al momento de elegir qué vestir

Garantiza una combinación armónica

Permite versatilidad para diferentes ocasiones

Facilita la transición del día a la noche

Refleja un estilo moderno y cuidado

Look ideal

Combínalo con una camiseta básica blanca de algodón, sandalias planas de cuero y un bolso de rafia para conseguir un conjunto casual perfecto para paseos, vacaciones o jornadas de verano.

Look de tarde

Llévalos con un top ajustado, sandalias de plataforma y un bolso cruzado para conseguir un conjunto moderno que estiliza la figura y funciona tanto de día como de noche.