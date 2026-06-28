Adiós a los pantalones incómodos: Zara tiene las bermudas que tapan rodilla, ligeras y favorecedoras para verano

Las bermudas se han convertido en una de las prendas más destacadas de la temporada gracias a su versatilidad, comodidad y capacidad para adaptarse a todo tipo de estilos. Este diseño, que hace tiempo dejó de estar reservado únicamente para los looks más informales, vuelve con fuerza para protagonizar estilismos elegantes, urbanos y desenfadados. Zara tiene las bermudas que tapan rodilla.

Firmas de moda y prescriptoras de estilo coinciden en que las bermudas de corte sofisticado son una apuesta segura para los meses de calor, ya que permiten crear conjuntos frescos sin renunciar a la elegancia. Entre las propuestas que más están llamando la atención destaca la nueva bermuda con pliegues y cinturón de Zara. La firma de Inditex apuesta por un diseño de líneas limpias y favorecedoras que combina la estética de la sastrería con un aire sencillo, convirtiéndose en una de las prendas estrella de su colección.

Zara tiene las bermudas que tapan rodilla

Muy fácil de adaptar tanto a looks de oficina como a estilismos casuales o incluso propuestas para una cena de verano.

Bolsillos de vivo laterales

La bermuda con pliegues y cinturón, disponible por 27,95 euros, cuenta con bolsillos de vivo en los laterales que aportan funcionalidad sin romper la estética elegante de la prenda. Este acabado contribuye a conseguir un diseño limpio y refinado.

Tiro alto con trabillas

El diseño de tiro alto ayuda a definir la cintura y alargar visualmente las piernas. Además, incorpora trabillas que permiten llevar el cinturón incluido o sustituirlo por otro para personalizar el look.

Pliegues delanteros y cinturón con hebilla metálica

Uno de los principales atractivos de esta bermuda son los pliegues en la parte delantera, que aportan movimiento y un aire de inspiración sartorial. El cinturón con hebilla metálica marca la cintura y añade un detalle sofisticado que eleva cualquier estilismo.

Cierre frontal seguro

La prenda incorpora un cierre frontal con cremallera y gancho metálico, ofreciendo un ajuste cómodo y discreto que mantiene la estética minimalista del diseño.

Color crudo

El tono crudo es una de las grandes ventajas de esta bermuda, ya que combina fácilmente con colores neutros, pastel o tonos intensos, convirtiéndose en un básico muy versátil para el armario de verano.

Composición:

Está confeccionada con una mezcla de materiales que aporta frescura y confort:

52% algodón.

48% liocel.

Ideas de looks para combinar la bermuda con pliegues y cinturón

Look de oficina

Combina la bermuda con una camisa blanca de algodón, unos mocasines de piel y un bolso estructurado. Completa el conjunto con unos pendientes y un reloj metálico para conseguir una imagen elegante y profesional.

Estilo casual para el día

Llévala con una camiseta básica de manga corta, zapatillas blancas y una bandolera pequeña. Unas gafas de sol y una gorra completarán un outfit cómodo y actual.

Conjunto para una comida o terraza

Apuesta por un top de lino en tonos beige o arena, sandalias planas de tiras y un bolso de rafia. Añade unas pulseras doradas para dar un toque elegante.

Look de noche

Combina la bermuda con un body negro o un top satinado, sandalias de tacón medio y un bolso de mano. Un collar llamativo y unos pendientes largos elevarán el estilismo.

Opción para las vacaciones: Zara tiene las bermudas que tapan rodilla

Lúcela junto a una blusa fluida estampada, alpargatas de cuña y un sombrero de ala ancha. Es un conjunto ideal para pasear por la costa o disfrutar de una tarde de verano.

Estilo minimalista

El color crudo permite crear un total look en tonos neutros combinando la bermuda con un chaleco a juego, sandalias planas de piel y un bolso en color topo para conseguir una imagen muy elegante.

Estilo marinero

Lleva la bermuda con una camiseta de rayas azul marino y blanco, zapatillas de lona blancas y un bolso de rafia. Unas gafas de sol completarán un conjunto perfecto para los días de verano

Consejos de cuidado

Para mantener la bermuda en perfecto estado durante más tiempo, es recomendable seguir las instrucciones de lavado del fabricante:

Lavar a máquina a una temperatura máxima de 30 ºC con centrifugado corto.

No utilizar lejía ni blanqueadores.

Planchar a una temperatura máxima de 110 ºC.

No realizar limpieza en seco.

No utilizar secadora.

Ya hay rebajas en Zara

Con descuentos de entre el 35% y el 40%, las propuestas de las rabajas de Zara destacan por ofrecer una excelente relación entre precio, comodidad y estilo, convirtiéndose en algunas de las opciones más atractivas de la temporada de rebajas.