Las Skechers para tobillos anchos que han bajado de precio en Decathlon: son la mejor opción si te gusta mucho caminar

Con la llegada del verano, las temperaturas aumentan y el calzado cerrado suele quedar relegado a un segundo plano. Durante los meses más cálidos del año, las sandalias de mujer se convierten en una de las opciones favoritas gracias a su frescura, comodidad y versatilidad. Es el caso de las Skechers para tobillos anchos, que se usan para pasear por la ciudad, disfrutar de unas vacaciones, realizar actividades al aire libre o simplemente afrontar el día a día con mayor confort.

Las Skechers Go Walk Flex verde disponibles en Decathlon por 38,99 euros destacan como una de las propuestas más interesantes para quienes buscan comodidad, tecnología y estilo en un mismo calzado. Diseñadas para ofrecer una experiencia de uso excepcional, estas sandalias deportivas incorporan innovaciones que facilitan cada paso y proporcionan una sensación de bienestar durante todo el día.

Las características de las Skechers para tobillos anchos

Tecnología Hands Free Slip-ins®

Una de las características más destacadas de las Skechers Go Walk Flex verde, disponibles por 38,99 euros, es su innovador sistema Hands Free Slip-ins®, que permite calzarse las sandalias sin necesidad de utilizar las manos.

Esta tecnología facilita el uso diario y resulta especialmente práctica después de realizar ejercicio físico o cuando se busca la máxima comodidad.

Amortiguación ULTRA GO®

Incorporan una ligera amortiguación ULTRA GO®, desarrollada para ofrecer una excelente absorción de impactos y una pisada más suave. Gracias a esta tecnología, cada paso resulta más cómodo y eficiente.

Plantilla Goga Mat®

La plantilla Goga Mat® proporciona una amortiguación de alto rendimiento y un extraordinario retorno de energía. Esta característica ayuda a reducir la fatiga en los pies y aumenta la sensación de confort durante largas caminatas.

Ajuste Seguro con Heel Pillow®

Las Skechers Go Walk Flex cuentan con el exclusivo panel Heel Pillow™, una almohadilla ubicada en la zona del talón que mejora la sujeción del pie y evita movimientos indeseados, proporcionando una experiencia más segura y cómoda.

Flexibilidad biomecánica Go Walk

La suela Flex ha sido diseñada para imitar el movimiento natural del pie durante la marcha. Esto favorece una transición fluida en cada paso y contribuye a reducir la presión sobre las articulaciones.

Materiales 100% veganos

Estas sandalias están fabricadas con materiales completamente veganos, una característica cada vez más valorada por quienes buscan opciones de moda responsables y respetuosas con los animales.

Diseño moderno en color verde

Su acabado Illuminate en color verde aporta un toque fresco y actual que combina fácilmente con diferentes estilos veraniegos, desde looks deportivos hasta conjuntos más casuales.

Los beneficios de las Skechers para tobillos anchos

Máxima comodidad para caminar durante horas.

Fácil colocación gracias a la tecnología sin manos.

Excelente amortiguación para reducir el impacto.

Ideales para la recuperación después del entrenamiento.

Diseño ligero y transpirable para el verano.

Ajuste seguro y estable.

Fáciles de limpiar y mantener.

Gran versatilidad para diferentes ocasiones.

Ideas de looks para combinar las Skechers Go Walk Flex verde

Look casual de verano

Un vestido camisero blanco o beige combina perfectamente con el tono verde de las sandalias. Añade un bolso de rafia y accesorios minimalistas para un resultado fresco y elegante.

Look urbano deportivo

Combina las sandalias con unos leggings negros, una camiseta deportiva oversize y una mochila ligera. Completa el conjunto con unas gafas de sol para un estilo cómodo y moderno.

Look para vacaciones

Luce las Skechers Go Walk Flex con shorts vaqueros, una camiseta básica de algodón y un sombrero de ala ancha. Es una opción ideal para pasear durante las vacaciones.

Look para el fin de semana

Un pantalón de lino, una blusa fluida y unas gafas de sol completan un conjunto cómodo y sofisticado para los días de descanso.

Por qué elegir las Skechers para tobillos anchos

Aunque son resistentes, caminar constantemente sobre superficies muy rugosas puede acelerar el desgaste de la suela. Las Skechers Go Walk Flex son una excelente elección para quienes buscan comodidad, practicidad y estilo durante el verano.

Gracias a su tecnología Hands Free Slip-ins®, permiten calzarse de forma rápida y sencilla sin necesidad de agacharse ni utilizar las manos, mientras que la amortiguación ULTRA GO® y la plantilla Goga Mat® proporcionan una pisada suave y un gran retorno de energía en cada paso.

Además, su diseño ligero y transpirable ayuda a mantener los pies frescos durante los días de calor, y el sistema Heel Pillow™ ofrece una sujeción segura que aumenta la estabilidad al caminar. Su versatilidad las convierte en el calzado ideal tanto para paseos diarios como para viajes, actividades al aire libre o momentos de recuperación después del ejercicio

Consejos para cuidar tus Skechers Go Walk Flex

Déjala secar al aire libre

Evita el uso de secadoras o fuentes de calor directas que puedan deformar los materiales.

Guárdalas en un lugar seco

Cuando no las utilices, mantenlas alejadas de la humedad para preservar sus propiedades.

Límpialas regularmente

Eliminar el polvo y la suciedad después de cada uso ayudará a mantener su aspecto original.