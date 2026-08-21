Este es el mejor color para cubrir las canas: favorece a todo el mundo, rejuvenece y requiere poco mantenimiento

La aparición de las primeras canas suele llevar asociada una decisión que no siempre resulta sencilla: mantener el cabello natural, recurrir a una coloración completa o buscar una alternativa que permita disimular los cabellos blancos sin tener que retocar las raíces continuamente. En los últimos tiempos, una de las opciones que ha ganado protagonismo es el marrón caramelo, un tono cálido que combina una base castaña con reflejos dorados y matices de miel.

Su principal atractivo no está únicamente en el color. La combinación de diferentes tonalidades permite crear una transición más gradual entre el cabello teñido y el crecimiento natural, algo especialmente importante cuando comienzan a aparecer las canas. En lugar de generar una línea marcada entre las raíces y el resto de la melena, los reflejos consiguen que el cambio resulte menos evidente.

El resultado es un cabello con más dimensión, luminosidad y profundidad, además de una apariencia menos uniforme. Una característica que convierte al marrón caramelo en una alternativa que puede adaptarse a diferentes bases de cabello y a distintos niveles de canas.

Una alternativa muy interesante

Una de las claves para conseguir un resultado natural está precisamente en evitar que todo el cabello tenga exactamente el mismo tono. Las coloraciones completamente uniformes pueden hacer que el crecimiento de las raíces resulte más visible cuando aparecen las canas.

Por ese motivo, las técnicas actuales buscan introducir diferentes matices y reflejos que se integren con el color natural. El objetivo es que las canas no desaparezcan necesariamente por completo, sino que queden menos contrastadas con el resto del cabello.

Entre las técnicas que pueden utilizarse se encuentran el balayage y el foilyage, que permiten distribuir los reflejos de manera estratégica. Algunas de las zonas en las que se puede trabajar con mayor precisión son el contorno del rostro y aquellas áreas del cuero cabelludo donde los cabellos blancos resultan más visibles.

El tono caramelo

En las melenas naturalmente oscuras, una de las posibilidades consiste en recurrir a la fusión de raíces, una técnica que busca suavizar la diferencia entre el tono natural que aparece en la raíz y los reflejos caramelo del resto del cabello.

En lugar de cubrir completamente la zona de crecimiento, se trabaja para que ambos tonos se mezclen de forma gradual. Esto puede resultar especialmente práctico cuando las canas comienzan a concentrarse en determinadas zonas y se quiere evitar un mantenimiento demasiado frecuente.

Cuando el cabello ya presenta una cantidad considerable de canas o combina numerosos cabellos plateados con su color original, también se pueden incorporar mechas caramelo más claras y tonos ligeramente más profundos. Esta combinación ayuda a recuperar contraste y aporta una mayor sensación de densidad visual.

El resultado puede ser especialmente interesante en cabellos que han perdido parte de su luminosidad con el paso del tiempo. Los reflejos cálidos aportan movimiento a la melena sin necesidad de realizar un cambio radical.

Las canas en las rubias

El marrón caramelo no está reservado a quienes tienen el cabello castaño. Las rubias que empiezan a descubrir sus primeras canas también pueden recurrir a este tipo de reflejos para introducir una dosis de calidez.

En este caso, la clave está en utilizar tonos caramelo de manera discreta para que se integren con la base rubia. Los reflejos pueden aportar profundidad y brillo sin transformar completamente el color de partida.

En el extremo contrario se encuentran las melenas castañas muy oscuras, donde no siempre es necesario aclarar grandes cantidades de cabello. Unos pocos mechones estratégicamente colocados pueden ser suficientes para modificar la apariencia general.

Una de las zonas donde estos reflejos pueden tener mayor efecto es alrededor del rostro. Al aportar algunos tonos más claros en esta área, se consigue un contraste que puede refrescar visualmente la melena y aportar luminosidad sin recurrir a una coloración completa.

Cómo mantener el mismo tono

Aunque el marrón caramelo puede requerir menos retoques que una coloración uniforme, el cuidado posterior sigue siendo importante. La duración del tono dependerá, entre otros factores, de la base del cabello, la técnica utilizada y la frecuencia de lavado.

Para prolongar el resultado, puede ser recomendable recurrir a champús suaves y sin sulfatos, especialmente formulados para cabellos teñidos. Estos productos ayudan a evitar que el color pierda intensidad demasiado rápidamente.

Otra posibilidad consiste en realizar un refresco del color cada seis u ocho semanas, aproximadamente. No necesariamente tiene que tratarse de una nueva coloración completa: un baño de color, un tratamiento de brillo o un servicio específico en el salón pueden servir para recuperar la luminosidad y mantener los reflejos.

En el caso de las canas, además, puede aparecer con el tiempo un tono amarillento no deseado. Los champús morados o azules pueden utilizarse para neutralizar esos matices, aunque no es necesario incorporarlos a la rutina de manera permanente. Su utilización dependerá del estado y de las necesidades concretas del cabello.

El marrón caramelo se presenta así como una alternativa para quienes quieren convivir con las canas de una manera menos exigente. Sus diferentes matices permiten evitar contrastes demasiado marcados en las raíces y adaptar el resultado a bases rubias, castañas o más oscuras. Una fórmula que apuesta por la naturalidad, la luminosidad y un mantenimiento más sencillo, sin obligar a transformar por completo el color del cabello.