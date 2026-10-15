Así son los tres hoteles que encabezan el ranking de los mejores del mundo en 2026: villas privadas, alta cocina y bienestar de lujo

Cada uno puede tener sus diferentes preferencias a la hora de elegir si un hotel le gusta más o menos que otro. Pero en todo el mundo hay un organismo que señala y ensalza los hoteles que realmente cumplen con los máximos requisitos de la excelencia: el ranking World’s 50 Best Hotels. Este año ya ha emitido su veredicto y ha puesto en el punto de mira a sus elegidos. Pero entre todos ellos, los tres primeros, los que han subido realmente al podio, son los que marcan la diferencia por derecho propio y se elevan entre lo más alto. Tres hoteles que hoy son el máximo estandarte en hospitality y que hoy repasamos.

Una curiosidad sobre este ranking es que Europa se ha consolidado como el continente con más hoteles dentro de este prestigioso ranking. Concretamente, el continente cuenta con 6 hoteles en Italia, otros 6 hoteles en Francia y 4 hoteles en Reino Unido. En total, 16 hoteles que han posicionado al continente como un gran peso pesado dentro de la competencia en hoteles de superlujo. Sin embargo, los tres mejores hoteles, aquellos que ocupan las primeras posiciones, se encuentran en Asia. Concretamente, el mejor hotel del mundo se sitúa en China, mientras que los dos siguientes se ubican en territorio tailandés. Ahora sí, es momento de saber cuáles son estos hoteles y qué es lo que tanto les diferencia.

En tercer lugar: Four Seasons Bangkok at Chao Phraya River (Bangkok)

El primer hotel que se adentra en la cola de este podio es el Four Seasons Bangkok at Chao Phraya River. La cadena es una de las grandes señaladas dentro del ranking de los World’s 50 Best Hotels, ya que hoteles de todo el mundo que llevan su sello se han incorporado en algún momento u otro en este prestigioso listado. Pero el que ha quedado este año como el tercer mejor hotel del mundo es una auténtica representación del saber hacer de la compañía.

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A orillas del río Chao Phraya, es un destino soñado que pone en alza el valor de los litorales del continente asiático. Cuenta con 299 habitaciones y suites que ofrecen una cálida y sofisticada bienvenida. Las habitaciones, muchas de ellas con privilegiadas vistas a este paso fluvial, se disponen en categorías individuales y habitaciones especiales con amplias zonas de estar, dispuestas para crear momentos de relajación o fomentar la convivencia para familias. Esta misma filosofía adquiere un grado más elevado de lujo en las suites, dispuestas también en dos categorías.

Su mayor potencial es el bienestar, que se traslada a cada rincón del resort, embriagando con la identidad de la ciudad la hospitalidad de este rincón. Ocupando una superficie que abarca 2500 metros cuadrados a orillas del río Chao Phraya, su spa es un refugio inspirado en la filosofía tailandesa que centra el bienestar en tres áreas: mente, cuerpo y trabajo. Dispone para sus tratamientos de nueve salas de tratamiento, incluyendo dos para parejas y una suite privada con bañera de hidromasaje y vistas al jardín.

La gastronomía es otro de los puntos fuertes de este enclave del lujo. Más que un único restaurante insignia, el hotel reúne varios conceptos culinarios, desde la cocina cantonesa de alta gama hasta la italiana, la francesa y una propuesta tailandesa centrada en la brasa y los ingredientes locales. Su gran nombre es Yu Ting Yuan, un referente para los que quieran buscar alta gastronomía asiática.

Fuera del recinto, los servicios del hotel permiten conocer la ciudad a través de diferentes actividades que permiten conectar con el alma cultural de la ciudad. Estas experiencias permiten, desde un recorrido por uno de los barrios históricos de Bangkok, conocido por su arquitectura antigua, su arte urbano y su mezcla de influencias culturales, hasta una excursión a Ayutthaya, la antigua capital del reino de Siam.

En segundo lugar: Capella Bangkok (Bangkok)

Este hotel ostentó el primer lugar en este ranking en 2024, y ahora, lleva dos años seguidos como medalla de plata entre los mejores hoteles del mundo. Se trata de un refugio ribereño que combina las grandes construcciones de sus compañeros de podio con una experiencia más auténtica: aquí todo es más sencillo, más auténtico. Dispone de 101 habitaciones, entre las que se encuentran siete villas situadas a orillas del río Chao Phraya.

Gastronómicamente, es uno de los hoteles más potentes del listado, ya que cuenta con el prestigioso chef Mauro Colagreco, galardonado con tres estrellas Michelin, al frente de uno de sus restaurantes. Se trata de Côte de Mauro Colagreco, un destino gastronómico que reinterpreta de forma contemporánea las recetas tradicionales y el patrimonio culinario de la Riviera francesa e italiana.

Finalmente, el bienestar toma especial importancia en este lugar en su zona de spa. Fue premiado como Mejor hotel con spa en una ciudad global y Mejor hotel con spa en Tailandia en los premios The Global Spa Awards by the Luxury Spa Edit 2026. Además de recibir el premio Estrella de la Guía de Viajes Forbes 2026. Su filosofía se basa en un enfoque integral para la sanación, combinando prácticas tradicionales y de probada eficacia con las técnicas contemporáneas más vanguardistas de un spa de lujo en Bangkok para crear un tratamiento verdaderamente personalizado.

En primer lugar: Rosewood Hong Kong (Hong Kong)

El impresionante hotel de Rosewood Hong Kong repite por segundo año consecutivo en el primer lugar de este impresionante ranking. Este hotel es la fusión perfecta entre identidad local, lujo, arte y comunidad, pilares que forman parte de su ADN y que han dado forma a una particular forma de comprender el lujo. Este hotel se sitúa en Victoria Dockside de Kowloon, Hong Kong, un megaproyecto cultural situado en el paseo marítimo de Tsim Sha Tsui.

Abrió sus puertas en 2019 con una filosofía: la cadena Rosewood quería probar en su tierra natal una nueva versión, más exclusiva, para demostrar hasta dónde podía llegar su expertise en lujo. Hoy, este hotel se encuentra en un edificio de 65 plantas, de las cuales ocupa 43. Su fachada es fácilmente reconocible y su interiorismo, diseñado por Tony Chi, crea un diálogo entre la pureza de los materiales nobles y la vanguardia de las obras de arte contemporáneo que recorren sus suites y zonas comunes.

El hotel cuenta con 413 habitaciones y suites, 186 residencias, un club privado y extensas áreas comunes para facilitar la convivencia en su interior. La parte de bienestar reside en su concepto Sense of Place, que da forma a un spa conocido por sus Asaya Lodges, espacios privados destinados al bienestar integrativo. Por la parte gastronómica, Rosewood Hong Kong cuenta con once ofertas diferentes que ofrecen un recorrido internacional a través de los sabores y la enología.