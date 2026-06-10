Hoteles a los que nos gustaría ir (al menos) una vez en la vida

¿Cómo sería el hotel de tus sueños? Siendo objetivos, el hotel perfecto debe ser ese que suma ubicación, singularidad, diseño, servicios y todo lo que comprende el lujo. Claro que soñar a veces nos deja jugar con el libre albedrío y, aunque cada uno tiene sus propias fantasías, todos podemos permitirnos soñar con destinos tan únicos como singulares. Nos hemos hecho tantas veces esta pregunta que hemos decidido hacer un listado con los lugares más singulares que hemos descubierto hasta la fecha. En él reunimos lugares con historia, hoteles singulares y destinos que, por sus cualidades e historia, hacen que sean esos destinos donde todos deberíamos soñar con ir, al menos, una vez en la vida.

Anantara Convento di Amalfi (Italia)

Sólo por despertar en un mirador natural sobre la exclusiva Costa de Amalfi, este hotel, que conforma una de las joyas del portfolio de Anantara, ya es un sueño en sí. Pero es que, además, quien hace check-in en Anantara Convento di Amalfi está despertándose en un antiguo convento capuchino con más de 800 años de antigüedad y con una arquitectura y un paraje tan singulares como auténticos. El hotel dispone de 52 suites con esta estética inmortalizada hace más de ocho siglos y diferentes paradas gastronómicas que te hacen soñar con la dolce vita.

Meliá Ba Vi Mountain Retreat (Vietnam)

Enclavado en el corazón del Parque Nacional Ba Vi, se encuentra una de las maravillas escondidas y más singulares de la cadena española Meliá. ¿Acaso pensarías que un lugar destinado a ofrecer una relajación tan impresionante en un entorno como el de Vietnam podría llevar sello español? Se trata del tercer proyecto de la firma en este país y cuenta con una mezcla única de estilo colonial francés y arquitectura vietnamita.

Treeful Treehouse (Japón)

A veces lo más singular se encuentra en la base más auténtica de un destino. Ocurre en Japón, en la pequeña isla de Okinawa, conocida por su papel en la Segunda Guerra Mundial y su elevada tasa de longevidad. Aquí, encalado en la parte norte de la isla, se encuentra un discreto hotel con una gran singularidad: el lujo se compone de la conexión más auténtica con la naturaleza y de hacer realidad adulta el sueño de descansar en los árboles. Así, su oferta se compone de una selección de cabañas elevadas sobre los árboles a las que no les falta detalle. Ni siquiera en la gastronomía, donde ofrecen una barbacoa tradicional que puedes disfrutar surcando el delta del río.

Desert Rock (Arabia Saudí)

Cuando la idea de dormir en el desierto se convierte en una fantasía pétrea de pernoctar en los recodos de una montaña, aparece Desert Rock para hacer lo imposible realidad. Enclavado en las montañas de Hiyaz, en el mar Rojo, este lugar es un destino de ultralujo diseñado por Oppenheim Architecture y Red Sea Global. Un proyecto que se integra, literalmente, en la montaña para dar forma a 63 villas y suites únicas en el mundo.

Tromso Ice Domes (Noruega)

El hecho de que estén completamente hechos de hielo y en uno de los mejores lugares del mundo para ver auroras boreales hace que Tromsø Ice Domes sea una fantasía algo inusual pero insólita a la par. Tal es su singularidad que este hotel desaparece por completo cuando termina la temporada de frío y vuelve a construirse con placas de hielo al inicio de cada invierno. Así que, efectivamente, esto es lo que en efecto se considera como dormir en un auténtico iglú.

SHA México (México)

Con vistas al mayor arrecife de coral del hemisferio norte, en Yucatán, se encuentra la sede mexicana del santuario SHA. Un lugar de culto al bienestar con terapias innovadoras, circuitos únicos y donde lo primero es el huésped y lo demás está todo supervisado por su ubicación. Donde caben destacar tanto las vistas al Caribe como la integridad de su oferta.