Estos son los 5 mejores hoteles gastronómicos de España, según rankings internacionales

Hay quienes viajan para conocer un destino y quienes lo hacen con la intención de saborearlo. Cada vez más turistas forman parte de ese segundo grupo que deciden aprovechar las escapadas para ver qué es todo lo bueno que puede ofrecer cada lugar. Y muchos de ellos eligen España, movidos por el buen posicionamiento de los hoteles en los baremos de medición populares: los rankings internacionales. Indiscutiblemente, la mezcla de producto, tradición y técnica, unido al descanso a mano, ha hecho que los hoteles gastronómicos suban cada vez más y más. Y por eso, hemos realizado este listado con los hoteles gastronómicos con los que todo extranjero sueña.

Atrio

Atrio ha conseguido un hito: hacerse con el reinado de la guía Michelin y es el único hotel de España con tres estrellas y tres llaves Michelin. Un hito único que ya ha hecho que para muchos sea considerado el mejor hotel gastronómico de España y uno de los mejores del mundo. Aquí el secreto es que llevan 40 años, este año están de aniversario, sin ponerse límites, y llevando todo el potencial de su servicio a la máxima excelencia.

Ellos mismos se definen como «un restaurante con 3 Estrellas Michelín. Pero es también un hotel; es una Casa de Comidas en la Torre de Sande; y ahora se suma una Casa Palacio: Paredes Saavedra». Y quedaría un calificativo más: un lugar donde la gastronomía se vuelve vertebrador del viaje.

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Akelarre

Le sigue de cerca Akelarre, el hotel de cinco estrellas y dos llaves Michelin situado en País Vasco que descansa en las montañas y donde el chef Pedro Subijana ha conseguido que las 3 estrellas Michelin de su restaurante sean motivo de sobra para disfrutar de las instalaciones de este hotel contemporáneo de solo 22 habitaciones.

Por esta mezcla entre diseño, gastronomía y reconocimiento se ha convertido en uno de los favoritos de guías como Michelin para viajar y quedarte a saborear. Hasta el punto en el que Akelarre se ha convertido en uno de esos hoteles donde el alojamiento pasa desapercibido frente a la excelencia del restaurante.

Hotel Mandarin Oriental Ritz

El Jardín del Ritz y la dirección gastronómica de Quique Dacosta son el tándem perfecto para hacer de un hotel un lugar al que ir. Sin ir más lejos, el chef ha sido galardonado en numerosas ocasiones por certámenes internacionales, más recientemente fue condecorado en 2025 como el Spain’s Best Restaurant 2025 en los World Culinary Awards y en la guía gastronómica Opinionated About Dining (OAD), de Steven Plotnicki.

En este mismo certamen, el hotel, conocido en su dirección gastronómica, fue considerado como el Spain’s Best Hotel Restaurant en 2024. Además, también la oferta gastronómica de este lugar está incluida en la lista ampliada de World’s 50 Best Hotels 2025.

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Monument Hotel

En cuanto a evolucionar hitos gastronómicos en Barcelona, el Monument Hotel está más que posicionado. Su ventaja es que, hasta hace relativamente poco, el hotel contaba con cuatro estrellas Michelin en su interior, provenientes de las tres estrellas de Lasarte, el restaurante de Martín Berasategui, y la estrella Michelin con la que contaba Oria antes de su cierre temporal. Ahora es Bera quien se encuentra a la orden de este espacio, una cocina más informal, pero que promete poner sobre la mesa el arte del buen comer.

Por eso, si recogemos el histórico de este hotel, ya no sólo es que lo recomiende la Guía Michelin, sino que también numerosos rankings internacionales se han hecho eco de la excelencia gastronómica de este lugar. Entre ellos, Monument Hotel aparece mencionado por medios como Condé Nast Traveler, Forbes y The Times por su propuesta gastronómica liderada por Martín Berasategui.

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Pepe Vieira Restaurant & Hotel

Otro de esos proyectos hoteleros que surgen como consecuencia de una propuesta gastronómica potente es Pepe Vieira Restaurant & Hotel. En sus cocinas, Pepe Vieira ha dado forma al proyecto A última cociña do mundo, de gastronomía vanguardista basada en la tradición gallega, y ha reunido dos estrellas Michelin y una estrella verde de la misma guía.

Desde luego, si el criterio es gastronomía pura, este es uno de los lugares donde galardones como Premios The Lobby 2025 han puesto el ojo. En este ranking, concretamente, se hizo con el segundo puesto a Mejor Hotel Gastronómico de España. Pero ya es para muchos un destino donde viajar a disfrutar de los sabores del norte.