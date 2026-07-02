Xuan Lan revela la postura que ayuda a mejorar la digestión y reducir la hinchazón: «No todo es alimentación»

La salud digestiva no depende únicamente de lo que ponemos en el plato. El estrés, el ritmo de vida acelerado y la falta de movimiento también influyen en cómo funciona nuestro intestino. Cada vez más estudios apuntan a la estrecha relación entre el cerebro y el sistema digestivo, un vínculo que el yoga lleva décadas teniendo muy presente. Para la profesora de yoga Xuan Lan, el primer paso no consiste en hacer una postura perfecta, sino en aprender a detenerse. «Lo que intentamos hacer con el yoga es desconectar de la rutina para reconectar con nosotros mismos. Hay que ralentizar, parar para escucharse», explica. Según la experta, sólo cuando prestamos atención al cuerpo somos capaces de detectar si el estrés está afectando a la digestión, provocando tensión muscular o incluso dolor.

«No todo es alimentación», insiste. «La inflamación que está tan de moda muchas veces no es sólo digestiva. Puede venir de un cortisol crónico por estrés. Empiezas a tener problemas digestivos y la gente cambia la alimentación, pero no es suficiente. También hay que cambiar la manera de pensar y de tomarse la vida».

Malasana: la postura que masajea el abdomen

Entre las asanas más recomendables para favorecer el tránsito intestinal destaca Malasana, conocida como la postura de la guirnalda. Consiste en realizar una sentadilla profunda con los pies apoyados en el suelo y las rodillas abiertas, llevando las manos en posición de oración frente al pecho. Esta postura favorece la movilidad de la pelvis, relaja el suelo pélvico y ejerce una suave compresión sobre el abdomen, estimulando el movimiento intestinal y ayudando a aliviar la sensación de hinchazón.

Además, mejora la movilidad de las caderas, una zona que Xuan Lan considera clave en una sociedad excesivamente sedentaria. «El movimiento es la base de la buena salud del cuerpo. Si estás seis horas sentada, no vale. Levántate, camina, muévete».

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Otras dos posturas que ayudan a la digestión

1. Rodillas al pecho (Apanasana)

Es una de las posturas más sencillas y eficaces. Tumbado boca arriba, se abrazan ambas rodillas contra el pecho mientras se respira lentamente. Esta ligera presión sobre el abdomen favorece la expulsión de gases y relaja la zona lumbar. De hecho, Xuan Lan recuerda que las flexiones suaves son muy útiles para aliviar tensiones: «Todo lo que es flexión, ya sea de pie, sentado o con las rodillas al pecho tumbados, nos va bien porque crea espacio y estira la musculatura».

2. Torsión espinal sentada (Ardha Matsyendrasana)

Las torsiones suaves ayudan a movilizar los órganos abdominales y mejoran la movilidad de la columna. También favorecen la respiración profunda, otro de los pilares del yoga. Para Xuan Lan, respirar conscientemente forma parte del tratamiento preventivo frente al estrés: «El yoga no son sólo posturas. La respiración y la meditación son igual de importantes».

Escuchar al cuerpo también es salud digestiva

Más allá de las asanas, la especialista defiende que el verdadero beneficio del yoga aparece cuando aprendemos a observar cómo nos sentimos.

«Cuando te escuchas mejor, cambia tu actitud, gestionas mejor el estrés y entiendes de dónde vienen muchos dolores»

Esa escucha permite identificar cuándo el cuerpo necesita descanso, movimiento o simplemente bajar el ritmo. Su consejo es reservar pequeños momentos durante el día para romper con el sedentarismo. «Puedes levantarte cada dos horas, caminar unos minutos, mirar por la ventana, respirar, beber un vaso de agua y volver a trabajar». Son gestos sencillos que, junto a una práctica regular de yoga, ayudan no sólo a cuidar la espalda o mejorar la postura, sino también a favorecer una digestión más saludable.

Porque, como resume Xuan Lan, «el yoga es una de las pocas disciplinas que nos permite crear un espacio de silencio y de escucha». Y, a veces, ese momento de pausa es el mejor aliado para que el cuerpo y también el intestino funcionen mejor.