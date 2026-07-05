El producto de Mercadona que muchos ‘runners’ están usando para combatir el calor: «Sales a la calle y literalmente pasas frío»

Cuando llega el verano, seguir entrenando al aire libre se convierte en todo un desafío. Las altas temperaturas hacen que salir a correr a plena luz del día sea prácticamente imposible en muchas ciudades españolas, especialmente en Madrid, donde superar los 30 grados es habitual. Por eso, cada vez son más los corredores que buscan pequeños trucos para combatir el calor sin renunciar a su deporte favorito.

Y, como suele ocurrir, las redes sociales se han convertido en una fuente inagotable de consejos para runners. En TikTok, miles de aficionados comparten desde las mejores zapatillas para entrenar, hasta los geles energéticos que toman durante las carreras, rutinas de preparación o accesorios que realmente funcionan. En ese universo de recomendaciones, un producto de Mercadona se ha convertido en el último fenómeno viral.

La protagonista del vídeo es una creadora de contenido especializada en running que ha conquistado a miles de seguidores gracias a sus consejos prácticos. En esta ocasión, su recomendación no tiene nada que ver con tecnología ni con material deportivo de alta gama, sino con un sencillo gel refrescante de mentol de Mercadona, un producto económico que promete hacer mucho más llevaderos los entrenamientos estivales.

«Vale, ahora que ya hace calor y ya no es nada agradable salir a correr, por lo menos en Madrid, a no ser que sean las 06:00. Vengo a recordarte que esto existe», comienza diciendo en el vídeo mientras enseña el bote.

La runner explica que su aplicación es muy sencilla: «Es un gel refrescante de mentol. Este concretamente es de Mercadona. Estoy segura de que lo hay en más sitios, pero nada es fácil. Sencillo para toda la familia. Tú te lo echas en brazos y piernas, lo extiendes bien, se absorbe rápido, sales a la calle y literalmente pasas frío».

El resultado, según asegura, es sorprendente. «Es mano de santo, es mágico. Así que nada, si no quieres dejar de correr este verano o simplemente dejar de vivir aquí te presento a tu mejor amigo», concluye entre risas. Su publicación no ha tardado en hacerse viral y muchos corredores coinciden en los comentarios en destacar la sensación de frescor inmediata que proporciona el mentol y que perdura durante buena parte del entrenamiento, haciendo mucho más soportable correr cuando el calor aprieta.

¿Es recomendable correr con altas temperaturas?

Aunque pueda parecer lo contrario, entrenar con calor también puede aportar beneficios, siempre que se haga de forma progresiva y con las precauciones necesarias. El organismo es capaz de aclimatarse a las altas temperaturas, mejorando la capacidad para regular la temperatura corporal y optimizando la respuesta al esfuerzo. Esta adaptación puede favorecer el rendimiento cuando posteriormente se corre en condiciones más frescas.

Sin embargo, los riesgos también son importantes. Las altas temperaturas aumentan la pérdida de líquidos, aceleran la aparición de la fatiga, elevan la frecuencia cardíaca y multiplican el riesgo de sufrir deshidratación o un golpe de calor, especialmente si se entrena durante las horas centrales del día.

Por este motivo, los especialistas aconsejan correr a primera hora de la mañana o al atardecer, reducir la intensidad cuando el calor es extremo, hidratarse correctamente y utilizar ropa ligera y transpirable. En este contexto, productos como los geles refrescantes de mentol se han convertido en un aliado cada vez más popular entre los corredores. Aunque no reducen la temperatura corporal, proporcionan una intensa sensación de frescor sobre la piel, ayudando a que el entrenamiento resulte más llevadero durante los días de más calor.