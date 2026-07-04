Jorge Betancor, director de Populous en España: «Queremos crear un legado más allá del Mundial de 2034»

La arquitectura deportiva no es lo que era; al menos, ya no interactúa en la vida de una ciudad como entendíamos hasta ahora. En los últimos años, los estadios de fútbol se han convertido en los nodos principales de la vida de las ciudades, que han centrado en ellos gran parte de la transformación de las ciudades. Ha ocurrido en España, donde hemos visto germinar grandes proyectos como el Santiago Bernabéu o el Riyadh Air Metropolitano; y está sucediendo en Arabia Saudí. El país más grande de la península arábiga ha sido seleccionado como sede oficial para el Mundial de la FIFA 2034 y la ciudad ya está preparando su puesta a punto para la fecha con la renovación de su histórico Estadio de la Ciudad Deportiva Rey Fahad y con la construcción de tres nuevos campos. Hemos hablado sobre este proyecto con Populous, estudio global de arquitectura y diseño elegido para la realización de los proyectos.

Jorge Betancor, director de Populous en España, nos destaca que este proyecto forma parte de una visión mucho más amplia de transformación deportiva, urbana y económica. «Para Arabia Saudí es una prioridad impulsar el deporte como una herramienta de desarrollo nacional». Y, en este marco, «los estadios son una pieza fundamental de esa estrategia, pero también lo son las infraestructuras de transporte, el turismo, la regeneración urbana y la diversificación económica», apunta.

Desde el inicio, los estadios se han concebido con una visión de legado, buscando que tanto los recintos como los espacios que los rodean tengan vida y utilidad más allá de los días de partido. Si bien cumplen con todos los requisitos de la FIFA, Betancor destaca que «el verdadero motor del diseño ha sido garantizar su relevancia y uso a largo plazo».

Lo que Populous llevará al país saudí es una de las transformaciones deportivas más grandes de los últimos años. Este proyecto parte de la renovación del Estadio de la Ciudad Deportiva Rey Fahad (Riad), recinto histórico inaugurado en 1987. Y suma la construcción de tres nuevos estadios que Populous está diseñando en Arabia Saudí para el Mundial de la FIFA 2034: el Estadio Aramco (Al Jobar), el Estadio Rey Salmán (Riad) y el Estadio Príncipe Mohammed bin Salman (Ciudad de Qiddiya).

Una renovación histórica

El nodo del proyecto descansa en la renovación de uno de los estadios históricos de la capital de Arabia Saudí, Riad. El estadio Rey Fahad es una de las infraestructuras deportivas más emblemáticas de Arabia Saudí y un símbolo de Riad desde su inauguración en 1987. «Se trata de una instalación con un enorme valor arquitectónico e histórico, pero que necesita adaptarse a los estándares contemporáneos de la FIFA, de sostenibilidad, accesibilidad y experiencia de espectador».

Dado el valor histórico, el principal reto de la forma fue «modernizar profundamente el recinto respetando su identidad original», señala el director de Populous. Desde la perspectiva de diseño, las prioridades del diseño se han centrado en tres áreas, explica Betancor. «En primer lugar, preservar el valor patrimonial e icónico del estadio. En segundo lugar, garantizar el cumplimiento de los estándares FIFA para grandes eventos internacionales. Y, por último, crear un legado para el deporte y la ciudadanía saudí más allá del Mundial de 2034. El proyecto se ha concebido para que el estadio continúe siendo una referencia nacional durante las próximas décadas».

Uno de los elementos más reconocibles del estadio es su cubierta inspirada en una tienda beduina, que es un símbolo arquitectónico de Arabia Saudí y forma parte de la memoria colectiva del país. «Nuestra intención es preservar aquellos elementos que definen la identidad visual y cultural del estadio, mientras transformamos por completo los espacios que deben responder a las exigencias de un recinto deportivo del siglo XXI». Además, Betancor añade que también se conservarán la icónica estructura Hive y las zonas reservadas para la Familia Real situadas en el lado oeste.

Por eso, la reforma se ha centrado en actualizar infraestructuras, circulaciones, hospitalities, tecnología y confort climático sin perder los elementos que lo han convertido en un icono nacional. Con un gran peso de la sostenibilidad y el entorno, puesto que todo el proyecto se ha desarrollado teniendo en cuenta el clima extremo de Riad. «Las estrategias incorporan la optimización de sombra y protección solar, la mejora de la eficiencia energética, la gestión inteligente de consumos o la reducción de la demanda de climatización», apunta el director de Populous en España.

Transformando este icono deportivo en una experiencia nueva para la audiencia y los propios jugadores. Para los aficionados, «hablamos de una experiencia más cómoda, accesible, inmersiva y conectada digitalmente. La mejora afectará a aspectos como la calidad visual desde todos los asientos, el confort térmico, los servicios de restauración y hospitality, la accesibilidad o la conectividad digital».

Mientras que para jugadores y equipos técnicos, «el proyecto incorpora instalaciones de alto rendimiento alineadas con los estándares de las principales competiciones internacionales: vestuarios renovados, áreas médicas, espacios de recuperación, zonas operativas y mejores condiciones logísticas».

El nuevo estadio contempla una optimización y reconfiguración de determinadas áreas. «El objetivo principal no es únicamente aumentar el número de espectadores, sino ofrecer una experiencia mejor, más cómoda, accesible y segura para todos los usuarios. Como resultado, el aforo pasará de algo más de 58.000 espectadores a 72.000», apunta Betancor.

Además, para aumentar la capacidad del estadio, se creará una nueva grada inferior y se trasladará la vida del estadio a sus zonas exteriores, que contarán con un área ajardinada, campos de entrenamiento alrededor del estadio y una serie de servicios pensados para dinamizar la vida en el exterior del espacio los días de partido.

Tres nuevos estadios

Sumado a la renovación del estadio, se encuentra la construcción desde cero de tres nuevas sedes del fútbol nacional saudí. En este sentido, Juan Betancor nos responde que «cada estadio responde a un contexto urbano, cultural y funcional específico; cada uno busca reflejar la identidad de su ciudad y generar un legado propio para la comunidad local».

Todos ellos se han construido para responder tanto a los requisitos de la FIFA como al uso posterior de cada instalación. «El objetivo no es únicamente albergar partidos del Mundial, sino garantizar que los recintos mantengan una actividad sostenible y relevante una vez finalizado el torneo». Por ello, Betancor matiza que «cada estadio se dimensiona en función de su mercado, su ciudad y su papel dentro de la red nacional de infraestructuras deportivas».

El estadio Prince Mohammed bin Salman en Qiddiya «incorpora tecnología audiovisual de última generación, así como un terreno de juego, una cubierta y una fachada retráctiles, lo que le permite adaptarse a múltiples usos y ofrecer una experiencia inmersiva». Tendrá una capacidad para 58.000 personas. Por su parte, el estadio Aramco, en Al Khobar, «inspirado en su ubicación costera, toma como referencia la forma en espiral de un remolino» y podrá albergar hasta 55.000 personas. Finalmente, se encuentra el King Salman Stadium, el más grande de los nuevos espacios, que tendrá espacio para un número aproximado de 92.000 aficionados.