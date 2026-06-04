Las parejas de la Selección Española de fútbol: el lado más romántico, personal y desconocido de La Roja

Queda una semana para que comience a rodar el balón en el Estadio Azteca en Ciudad de Nuevo México. La Selección española estará presente en este mundial para representar a nuestro país, donde no estarán solos. Muchos de los jugadores irán acompañados por sus parejas y mujeres, que son pilares fundamentales en la vida de nuestros protagonistas. Algunas de ellas no eran conocidas hasta hace poco, y otras llevan con sus parejas desde la niñez.

Lamine Yamal e Inés García Santos

La estrella de la selección española de tan sólo 18 años vuelve a ser noticia fuera del campo, tras su aparición de la mano con una joven influencer andaluza. Inés Garcia Santos es el nombre que ha sido escrito en muchas páginas de periódico al lado del de Lamine tras verles en numerosos eventos, como la casita de Bad Bunny y haber confirmado prácticamente su relación. Inés cuenta con más de un millón de seguidores entre TikTok e Instagram, convirtiéndose actualmente, junto a Lamine, en una de las parejas más famosas del país, a pesar de que se hizo pública hace tan solo unas pocas semanas.

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Marc Cucurella y Claudia Rodríguez

El lateral izquierdo español lleva desde el año 2018 (desde que estaba en el Barça B) con una famosa diseñadora de moda e influencer española llamada Claudia Rodríguez. La pareja, que se conoció a través de Instagram, reside en Londres con sus tres hijos. Al igual que Marc, Claudia también es de Mataró.

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Marcos Llorente y Patricia Noarbe

El jugador del Atlético comparte su vida con Patricia Paddy Noarbe, a la cual conoció en el instituto en el año 2013, siendo una de las más mediáticas de España. Una pareja que se forjó desde pequeños y que hoy en día ha construido un imperio de vida saludable. Se casaron en el año 2023 y en febrero del año pasado tuvieron su primera hija. Patricia es licenciada en Derecho y ADE, además de escritora y empresaria.

La pareja defiende un estilo de vida estricto enfocado en la salud, donde ambos comparten rutinas de entrenamiento y dietas muy específicas (dieta paleolítica).

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Borja Iglesias y María Valero

El jugador del Celta también forma una de las parejas más virales del momento junto a Maria Valero. Borja Iglesias contó en el programa La Revuelta que se conocieron en el año 2022 por culpa de Luis Enrique. Borja no fue ese año al mundial y decidió irse de vacaciones a Ibiza, donde conoció a María. La influencer cuenta con medio millón de seguidores en Instagram y más de un millón de seguidores en TikTok, donde sube videos de carácter humorístico irónico.

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Gavi y Ana Pelayo

El centrocampista culé fue pillado en el año 2024, cuando atravesaba un mal momento por su dura lesión de rodilla que lo tuvo lejos del fútbol durante mucho tiempo, dándose un beso con Ana Pelayo. La pareja fue captada en un vídeo para las redes del club, donde el equipo estaba entrenando y la pareja salía al fondo dándose un beso, aunque se sospechaba de su relación desde 2023.

Ana ha sido descrita por Gavi como un pilar emocional muy importante durante su recuperación de la lesión. Ana es sevillana y, aunque es graduada en criminología, cuenta con una gran cantidad de seguidores que la catalogan como influencer.

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