Día Internacional del Sushi: los restaurantes que elevan la cocina japonesa a otro nivel en la capital

Cada 18 de junio, los amantes de la gastronomía japonesa tienen una excusa perfecta para rendirse a uno de los platos más universales y apreciados del planeta: el sushi. Lo que comenzó como una técnica ancestral de conservación del pescado ha evolucionado hasta convertirse en un fenómeno culinario global capaz de adaptarse a diferentes culturas, estilos y formas de entender la cocina. Madrid, una de las capitales gastronómicas más dinámicas de Europa, ha abrazado esta tradición con entusiasmo y hoy reúne una extraordinaria oferta de restaurantes especializados que van desde las barras más exclusivas de inspiración japonesa hasta propuestas contemporáneas que reinterpretan los sabores clásicos. Con motivo del Día Internacional del Sushi, recorremos algunos de los restaurantes imprescindibles de la ciudad para disfrutar de nigiris, makis, sashimis y creaciones de autor que convierten cada bocado en una experiencia única.

Li-Onna

Ubicado en plena calle Recoletos, junto a la Plaza de Colón, Li-Onna se ha convertido en una de las aperturas más comentadas de la escena gastronómica madrileña gracias a su original fusión de cocina japonesa y raíces latinas. Su propuesta va mucho más allá del sushi tradicional, combinando técnicas niponas con sabores intensos y guiños a la gastronomía latinoamericana. En carta destacan bocados como los tacos de hamachi, el salmón gochugaru, el atún futomaki o su célebre Li-Onna Roll, además de una cuidada selección de nigiris y platos para compartir.

Zuma

Situado en el corazón del barrio de Salamanca, Zuma Madrid ha trasladado a la capital el espíritu sofisticado y cosmopolita que ha convertido a este concepto nacido en Londres en un referente internacional de la cocina japonesa contemporánea. Su propuesta se inspira en el estilo izakaya, las tradicionales tabernas niponas donde los platos están pensados para compartir, y gira en torno a tres espacios clave: la cocina principal, la barra de sushi y la parrilla robata. Entre sus elaboraciones más celebradas destacan el tartar de atún con caviar oscietra, los nigiris de autor, el bacalao negro marinado en miso o las carnes cocinadas a la robata, que conviven con una excelente selección de sushi y sashimi.

Kaito Hand Roll Bar

Kaito Hand Roll Bar ha revolucionado la escena japonesa madrileña con un concepto tan sencillo como adictivo: devolver todo el protagonismo a los hand rolls elaborados al momento frente al comensal. Inspirado en las tradicionales barras de Tokio, este restaurante del Grupo China Crown apuesta por una experiencia informal y muy centrada en el producto, donde cada pieza se prepara y se sirve al instante para preservar el contraste perfecto entre el arroz templado, el pescado fresco y el alga nori crujiente.

Monster Sushi

Monster Sushi se ha consolidado como una de las direcciones más atractivas para quienes buscan una experiencia japonesa contemporánea en Madrid. En su carta conviven clásicos como nigiris, sashimis y rolls de autor con elaboraciones más innovadoras en las que aparecen ingredientes poco habituales y presentaciones muy cuidadas. Destacan especialmente sus combinaciones de pescado fresco, los uramakis más creativos y una selección de platos calientes inspirados en la gastronomía japonesa.

Isa Restaurant & Cocktail Bar

Ubicado en la primera planta del Four Seasons Hotel Madrid, ISA Restaurant & Cocktail Bar ofrece una de las propuestas más sofisticadas de la capital para quienes buscan una experiencia japonesa con un enfoque contemporáneo. Su cocina se inspira en los sabores de Asia y en el concepto de street food elevada, dando lugar a una carta pensada para compartir en la que destacan los nigiris de autor, los sashimis, los rolls creativos y platos emblemáticos como el Isa Dragon Roll o sus elaboraciones con mariscos y pescados de primera calidad.

Chiru

En pleno barrio de Chueca, en la calle Infantas, Chiru se ha convertido en una de las aperturas más interesantes para los aficionados al sushi gracias a una propuesta desenfadada que pone el foco en los hand rolls elaborados al momento. Su carta gira en torno a una docena de variedades de hand rolls, desde opciones de salmón y atún hasta combinaciones más sofisticadas con anguila, foie o wagyu A5, además de una cuidada selección de nigiris flambeados, sashimis y otros bocados de inspiración japonesa.

Macao

Con locales en el Barrio de las Letras y el Paseo de la Castellana, Macao se ha convertido en una de las referencias de la cocina fusión asiática en Madrid. Aunque su carta va mucho más allá del sushi, este ocupa un lugar destacado con una amplia variedad de nigiris, rolls y tartares que conviven con gyozas, dumplings, currys y otros platos inspirados en distintas cocinas de Asia. Entre sus elaboraciones más populares sobresalen el tartar de atún rojo con aguacate, los nigiris de salmón flambeado y diferentes propuestas de sushi de autor.

BĀKKŌ

Bakko se ha consolidado como una de las propuestas japonesas más interesantes de Madrid gracias a una cocina que combina respeto por la tradición nipona, producto de calidad y una ejecución contemporánea. Situado en el barrio de Chamberí, este restaurante destaca por una carta en la que el sushi ocupa un lugar protagonista. Junto a estas especialidades, también sobresalen platos calientes inspirados en la cocina japonesa más actual, pensados para compartir y descubrir diferentes matices de la gastronomía asiática.

Ikigai Velázquez

Ikigai Velázquez es una de las direcciones imprescindibles para los amantes del sushi en Madrid. Situado en la calle Velázquez, en el barrio de Salamanca, el restaurante destaca por una carta en constante evolución donde brillan los nigiris de autor, los sashimis seleccionados según el mercado, los tartares y las gyozas, siempre con el producto como eje central.

Gaman

Gaman se ha convertido en uno de los grandes referentes de la cocina nikkei en Madrid gracias a una propuesta que fusiona con naturalidad la precisión de la gastronomía japonesa y la intensidad de los sabores peruanos. Situado en la calle de Génova, en una de las zonas más animadas de la capital, el restaurante ofrece una carta en la que el sushi adquiere una personalidad propia a través de ingredientes, aliños y técnicas que beben de ambas tradiciones culinarias. Entre sus especialidades destacan los nigiris de autor, los rolls nikkei, los tiraditos y ceviches, así como diferentes elaboraciones con atún rojo, salmón y pescado de temporada.

Kappo

Kappo es una de las grandes referencias de la alta cocina japonesa en Madrid y un auténtico templo para quienes buscan una experiencia gastronómica basada en la tradición, la técnica y el producto. Su propuesta gira en torno a una exclusiva barra japonesa donde los comensales observan en primera fila la precisión con la que se elaboran nigiris, sashimis y otras creaciones que respetan los códigos de la cocina japonesa más pura.

Sushita

Pionero en la elaboración de sushi en España desde 1999, el Grupo Sushita se ha convertido en una referencia imprescindible para quienes buscan cocina japonesa de inspiración contemporánea en Madrid. Entre sus propuestas destacan una amplia selección de nigiris, makis y sashimis elaborados con materias primas de calidad, además de platos de fusión que incorporan influencias de otras cocinas internacionales.

Osaka Nikkei

Ubicado en la Plaza de la Lealtad, junto al hotel Mandarin Oriental Ritz, Osaka Nikkei Madrid propone un sugerente viaje gastronómico entre Japón y Perú a través de una cocina nikkei elegante, creativa y llena de matices. Entre sus propuestas más destacadas sobresalen los nigiris de autor, los rolls especiales, los tiraditos y ceviches, además de elaboraciones con pescados y mariscos de primera calidad que reflejan la riqueza de esta cocina mestiza.

Inari

Inari es uno de los restaurantes japoneses más consolidados de Madrid, con presencia en el barrio de Salamanca, en la calle General Pardiñas, donde abrió sus puertas en 2007 y se ha mantenido como un clásico de la cocina nipona en la capital. Su propuesta combina tradición y fusión con una carta amplia en la que destacan los nigiris, los makis especiales, los tartares de atún, las gyozas caseras y diferentes platos de inspiración peruana y asiática que aportan un punto más contemporáneo a la experiencia.

Hotaru

Hotaru Madrid es una de las direcciones japonesas más exclusivas del barrio de Salamanca, situada en la calle Alcalá, 99, donde ha logrado consolidarse como un restaurante de referencia para los amantes del sushi en la capital. Su carta combina nigiris, sashimis y rolls de corte contemporáneo con elaboraciones más sofisticadas, siempre bajo una estética refinada y una ejecución técnica cuidada.

Ichikani

Ichikani se ha convertido en una de las aperturas más comentadas de la calle Velázquez, en pleno barrio de Salamanca, gracias a una propuesta que redefine el concepto de barra japonesa contemporánea en Madrid. Su carta combina nigiris, makis y rolls con un enfoque muy fresco y desenfadado, donde destacan las piezas de pescado de alta calidad y combinaciones que buscan el equilibrio entre tradición y creatividad.

Akiro

Akiro Hand Roll Bar se ha convertido en uno de los fenómenos más recientes de la cocina nikkei en Madrid gracias a un concepto que pone el foco en la barra y en la elaboración al momento de cada pieza. Su carta gira en torno a temakis de atún, salmón, wagyu o vieira, además de nigiris y pequeños bocados de cocina nikkei que refuerzan su carácter creativo.

Tora

Tora se ha posicionado en Madrid como una propuesta japonesa de corte contemporáneo que apuesta por una cocina directa, bien ejecutada y con el sushi como gran protagonista. El restaurante trabaja una carta en la que destacan los nigiris, los makis y los rolls de autor, junto a algunas elaboraciones calientes que completan la experiencia con un enfoque más actual y desenfadado. Su filosofía se basa en el producto y en la sencillez bien entendida, donde cada pieza busca equilibrio entre sabor, textura y presentación sin excesos.