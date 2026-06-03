Michael Jordan se rinde a este restaurante de Madrid y sentencia: «La mejor hamburguesa de mi vida»

Una visita inesperada durante su paso por Madrid

La presencia de Michael Jordan en Madrid no pasó desapercibida. La leyenda de la NBA viajó a la capital española coincidiendo con uno de los conciertos de Bad Bunny en el estadio Metropolitano, una cita que reunió a numerosos rostros conocidos durante el fin de semana. Entre paseo y paseo por la ciudad, Jordan decidió hacer una parada gastronómica en La Bistroteca, un restaurante que lleva años siendo referencia para los aficionados a las hamburguesas gourmet.

La visita se preparó con absoluta discreción. Según han relatado varios medios, el restaurante recibió una reserva para diez personas semanas antes de la llegada del grupo. Inicialmente, sólo sabían que se trataba de un deportista retirado de gran relevancia, aunque nadie imaginaba que acabarían recibiendo a una de las figuras más icónicas de la historia del deporte mundial.

Cuando Jordan apareció en el local, su intento de pasar inadvertido resultó prácticamente imposible. Sus casi dos metros de altura y su enorme popularidad terminaron llamando la atención tanto de empleados como de algunos clientes que se encontraban allí en ese momento.

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La Bistroteca, una referencia para los amantes de las hamburguesas

El restaurante elegido por Jordan fue La Bistroteca, un establecimiento situado en pleno barrio de Salamanca que abrió sus puertas en 2016 con una propuesta muy clara: elevar la hamburguesa a una categoría gastronómica superior. Desde sus inicios, el local apostó por ingredientes de alta calidad, carnes seleccionadas y elaboraciones cuidadas, alejándose del concepto tradicional de comida rápida.

Con el paso de los años, La Bistroteca ha conseguido hacerse un hueco entre las hamburgueserías más valoradas de Madrid gracias al boca a boca y a una clientela fiel que aprecia tanto la calidad de la materia prima como la atención al detalle. Su filosofía consiste en tratar cada hamburguesa como un plato gastronómico completo, cuidando desde la selección de la carne hasta el pan, las salsas y los acompañamientos.

El menú que eligió la leyenda de la NBA

La comida comenzó con varios entrantes compartidos. Entre ellos destacaban las croquetas de jamón ibérico y leche de oveja, uno de los platos más conocidos de la casa, así como una ración de guacamole preparado al estilo del restaurante.

Sin embargo, el gran protagonista de la jornada fue la hamburguesa que eligió Jordan. Su elección fue la Bistroemmy, una de las especialidades más populares de la carta. La receta combina 175 gramos de carne de vaca gallega madurada entre 30 y 40 días, queso cheddar envejecido, bacon ahumado crujiente, cebolla frita y una salsa especial elaborada con mantequilla ahumada y chiles coreanos, todo ello servido en pan brioche.

Mientras tanto, otros miembros de su grupo optaron por otra de las hamburguesas emblemáticas del local, la New York Cheese, una de las favoritas habituales entre los clientes. Para terminar, compartieron varios postres, entre ellos una mousse de maracuyá y una tarta Tres Leches.

La frase que ha disparado la fama del restaurante

Lo que transformó una simple comida en un fenómeno mediático llegó al final del almuerzo. Tras probar su hamburguesa, Michael Jordan se dirigió al equipo del restaurante para felicitarles personalmente por la experiencia.

Fue entonces cuando pronunció la frase que ha dado la vuelta a España: «The best burger in my life», es decir, «La mejor hamburguesa de mi vida».