Michael Jordan se rinde a este restaurante de Madrid y sentencia: «La mejor hamburguesa de mi vida»
La reflexión de Michael Jordan sobre la superación y resiliencia: «He fallado más de 9.000 tiros en mi carrera. He perdido casi 300 partidos. He fracasado una y otra vez en mi vida. Y por eso tengo éxito»
Dani García presenta tres nuevas hamburguesas: «Sigue siendo uno de los grandes placeres universales»
Madrid está acostumbrada a recibir celebridades internacionales. Actores, músicos, deportistas y empresarios pasan cada año por la capital atraídos por su oferta cultural, gastronómica y de ocio. Sin embargo, pocas visitas generan tanta expectación como la de Michael Jordan. Considerado por muchos el mejor jugador de baloncesto de todos los tiempos, el exdeportista estadounidense ha protagonizado uno de los momentos gastronómicos más comentados de las últimas semanas tras su paso por un conocido restaurante madrileño. Lo que parecía una comida discreta durante su estancia en la ciudad acabó convirtiéndose en una auténtica campaña de promoción involuntaria para un local que ya gozaba de gran prestigio entre los amantes de las hamburguesas: La Bistroteca. Y todo por una frase que, desde entonces, no ha dejado de circular por redes sociales y medios de comunicación: «La mejor hamburguesa de mi vida».