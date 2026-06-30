Benaguasil, el municipio valenciano donde vive Esperansa Grasia: «Me preocupaba que me viera la gente del pueblo»

Benaguasil pertenece a la comarca del Camp de Túria y se encuentra a unos 25 kilómetros de la ciudad de Valencia. Con una superficie de algo más de 25 kilómetros cuadrados y una población que supera los 12.000 habitantes, combina la tranquilidad de un municipio de interior con unas buenas comunicaciones tanto por carretera como mediante la red de Metrovalencia.

La localidad limita con municipios como Llíria, Benisanó, La Pobla de Vallbona, Riba-roja de Túria, Vilamarxant y Pedralba, lo que la sitúa en una zona muy dinámica de la provincia. Además, su cercanía al río Turia y a diversos espacios naturales la convierte en un destino habitual para quienes buscan rutas de senderismo o paseos al aire libre.

El pueblo donde ha decidido seguir viviendo Esperansa Grasia

Uno de los aspectos que más llama la atención de la historia de Esperansa Grasia es que, pese al enorme éxito que ha alcanzado en redes sociales y televisión, ha mantenido su residencia en Benaguasil. La propia creadora de contenido ha explicado en distintas ocasiones que se siente muy vinculada a su pueblo y a su familia, algo que también se refleja en el humor costumbrista que caracteriza muchos de sus vídeos.

Gran parte de las escenas cotidianas que inspiran a personajes como Juanjo, Consuelo o Ashley nacen precisamente de experiencias personales y familiares vividas allí.

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Un casco histórico con siglos de historia

Benaguasil conserva un importante legado histórico. Uno de sus principales monumentos es la Iglesia de la Asunción de Nuestra Señora, inaugurada en 1737 y considerada uno de los edificios más representativos del municipio. Su arquitectura responde al estilo religioso valenciano del siglo XVIII y continúa siendo uno de los puntos neurálgicos de la vida local.

Además, el municipio mantiene restos de la antigua muralla que durante siglos protegió la población. Paseando por su casco urbano, todavía pueden apreciarse rincones que recuerdan el origen medieval de la localidad, junto a calles estrechas y plazas que conservan buena parte de su identidad tradicional.

Naturaleza y rutas junto al río Turia

Aunque Benaguasil ha crecido durante las últimas décadas, continúa manteniendo una estrecha relación con el entorno natural que lo rodea. El río Turia marca buena parte del paisaje de la comarca y permite disfrutar de caminos, áreas de recreo y parajes como La Fenosa, uno de los espacios naturales más conocidos del municipio.

Esta combinación entre naturaleza y cercanía a Valencia explica que muchas personas opten por vivir en la localidad mientras trabajan en la capital. El ambiente es mucho más tranquilo, pero sin renunciar a colegios, comercios, instalaciones deportivas y conexiones de transporte.