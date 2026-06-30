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Benaguasil, el municipio valenciano donde vive Esperansa Grasia: «Me preocupaba que me viera la gente del pueblo»

Quién es Esperansa Grasia: de dónde es, edad, su verdadero nombre y por qué se hace llamar así

Así es la casa-búnker de José Mota en Mirasierra: casi 1.000 metros cuadrados y máxima privacidad

pueblo esperansa grasia
(Foto: Esperansa Grasia / Google Maps)
Rocío Álvarez
  • Rocío Álvarez
  • Periodista multimedia especializada en belleza, viajes y estilo de vida. Durante mis años de vida, la lectura se ha convertido en una compañera fiel y gracias a ella descubrí mi vocación: crear y transmitir a través de las palabras. Con esta convicción me matriculé para cursar Periodismo en la Carlos III y, después de años formándome, encuentro mi sitio en el mundo: COOL. ¿Mi ley de vida? Nunca desistas, porque el día que lo hagas siempre pensarás en lo que podría haber sido.

Con millones de seguidores en redes sociales y una trayectoria que la ha llevado de TikTok a la televisión, Esperansa Grasia se ha convertido en una de las creadoras de contenido más populares de España. Sin embargo, a diferencia de otros influencers que han optado por mudarse a Madrid o Barcelona, la humorista valenciana ha seguido vinculada al municipio donde ha crecido. Ese lugar es Benaguasil, una localidad situada en el interior de la provincia de Valencia que, además de ser el escenario de algunos de sus vídeos, destaca por su patrimonio histórico, su entorno natural y un mercado inmobiliario considerablemente más asequible que el de la capital valenciana. Aunque nació en Llíria, Gemma Palacio, su nombre real, ha residido siempre en Benaguasil, un pueblo que presume de mantener un ambiente tranquilo sin renunciar a todos los servicios de una localidad de tamaño medio.

Un municipio del Camp de Túria con más de 12.000 habitantes

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