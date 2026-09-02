Tita Cervera desvela sus planes tras su preocupante bache de salud: «Sacaré un documental y un libro»

El estado de salud de Tita Cervera se encuentra en el punto de mira desde que el pasado mes de mayo fue ingresada por una grave neumonía. Su hospitalización hizo saltar todas las alarmas y, aunque a lo largo del verano, han sido pocos los detalles que han trascendido sobre su evolución, este 1 de septiembre la baronesa ha roto con su habitual discreción y ha desvelado cómo se encuentra.

Ha sido la periodista Beatriz Cortázar la que ha compartido en el programa Y ahora Sonsoles que ha podido hablar con la coleccionista de arte, quien le ha comentado cómo han sido estos últimos meses en los que su salud ha sido su absoluta prioridad. «Yo muy bien. Estoy la mar de bien», comenzaba a decir.

Lejos de estar relajada, mientras se recuperaba de su bache de salud, Tita Cervera no ha estado quieta, y ha confesado a Cortázar que ha aprovechado el verano para escribir sus memorias. «Voy a hacer un documental y un libro de mi historia», explicaba. En ese momento, la periodista le preguntaba qué momentos de toda su vida estaba recordando y la baronesa respondía lo siguiente: «Pues cuando era muy pequeña y cosas así. Todo eso. Empezando a levantar el vuelo».

Aunque Tita lleva todo el verano descansando en su mansión de Sant Feliu de Guíxols, en esta conversación ha confesado que tiene previsto un cambio. «Si, tengo que ir a Madrid unos días», reconocía. En las próximas semanas, hay organizada una exposición en el Museo Thyssen de la capital y Cortázar le preguntaba si iba a dejarse ver por allí. Una cuestión que la propia Cervera contestaba: «Claro que sí. Con mucho gusto», concluía.

Sin duda, volver a escuchar a Tita Cervera y conocer que tiene planes en Madrid es una información que deja entrever que su salud está evolucionando de la mejor de las maneras. Pero las buenas noticias para el clan no terminan ahí. Según lo desvelado por el espacio televisivo mencionado, al mismo tiempo que la baronesa se recupera de la neumonía, su hijo, Borja Thsysen, también habría puesto fin a la deuda que mantenía con la banca andorrana. «Le habían demandado por más de seis millones de euros, por un crédito que pidió en el año 2016. Había tenido una serie de discrepancias, le habían llevado a los tribunales, estaba en orden de busca y captura porque no le encontraban en Andorra… Pero hay que decir que, ayudado sobre todo por su madre, ha podido solucionar el conflicto. Por lo tanto, Borja ha puesto fin a su conflicto legal», explicaba Beatriz Cortázar.

Además, la periodista también desvelaba que, en los últimos días, la familia también había tenido que hacer frente a una despedida: a la de Sacha, el hijo mayor de Borja y Blanca Cuesta. Y es que ha decidido comenzar su etapa universitaria en un centro de Estados Unidos.