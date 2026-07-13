La baronesa Thyssen afronta una nueva etapa tras mejorar su salud: deja el tabaco y apuesta por disfrutar de la vida

Después de meses de preocupación y de un absoluto silencio público, comienzan a conocerse nuevas noticias sobre el estado de salud de Carmen Cervera. La baronesa Thyssen, que decidió alejarse por completo de la vida pública tras sufrir un importante bache de salud, evoluciona favorablemente y afronta el verano centrada en su recuperación desde su residencia de la Costa Brava. Las últimas informaciones apuntan, además, a que su mejoría es notable y que podría reaparecer antes de que finalice la temporada estival.

Novedades sobre el estado de salud de Tita Cervera

Ha sido el periodista Aurelio Manzano quien ha desvelado algunos de los detalles más recientes sobre la situación de Tita Cervera. Según explicó, la coleccionista de arte permanece instalada en su casa de Sant Feliu de Guíxols, donde ha querido blindar al máximo su intimidad y mantenerse completamente alejada del foco mediático. «Está tranquila», aseguraba el colaborador, citando fuentes próximas a la baronesa.

Lejos de la intensa agenda institucional y social que ha mantenido durante décadas, Cervera habría decidido hacer un importante cambio en su ritmo de vida. «Se ha tomado este verano para descansar, porque, durante muchos años, ha estado trabajando y se ha dado cuenta de que tiene que disfrutar de la vida», explicaba Manzano en Fiesta, dejando entrever que la prioridad de la baronesa ya no pasa por los compromisos públicos, sino por recuperar plenamente la salud.

A estas buenas noticias se suman las aportadas por la periodista María Eugenia Yagüe, quien también quiso tranquilizar sobre la evolución de la empresaria. «Está mejor. Hay gente en Sant Feliu que dice haberla visto paseando por el jardín y hace dos semanas la vieron salir en coche de su casa», revelaba, unas imágenes cotidianas que refuerzan la sensación de que la recuperación avanza de forma positiva y que poco a poco retoma cierta normalidad.

Uno de los aspectos que más preocupación había generado en torno a la salud de la baronesa era la posibilidad de que hubiera sufrido secuelas que afectaran a su capacidad para hablar. Sobre este asunto también ha arrojado luz Aurelio Manzano, que explicó el origen de estas dificultades. «Se había hablado de que la baronesa tenía problemas para hablar, y yo he preguntado y me dicen que ella, a raíz de tener la neumonía, sufrió una hipoxia, y eso hace que tenga dificultad para hablar», detalló.

Según el periodista, la situación está siendo tratada por especialistas y la evolución es favorable. De hecho, aseguró que «ella está muy avanzada y ya ha tratado este tema con una especialista», añadiendo un mensaje especialmente esperanzador: «Antes de que se termine el verano, vamos a poder ver a la baronesa y escuchar su voz». Una afirmación que alimenta las expectativas sobre una próxima reaparición pública de una de las figuras más relevantes del panorama cultural y social español.

El origen de este complicado episodio de salud se remonta a hace unos meses, cuando Tita Cervera sufrió una neumonía que obligó a extremar las precauciones y a reducir por completo sus apariciones públicas. A raíz de esa infección respiratoria, la baronesa habría padecido una hipoxia —una disminución del aporte de oxígeno al organismo— que derivó en las dificultades para expresarse que trascendieron en las últimas semanas.

Durante este tiempo, el hermetismo ha sido absoluto. Su entorno ha optado por proteger su intimidad mientras se centraba exclusivamente en la recuperación, evitando alimentar rumores sobre su estado. Ahora, las últimas informaciones invitan al optimismo y dibujan un escenario muy distinto al de hace apenas unos meses.

Manzano también desveló un detalle que podría haber resultado decisivo en esta nueva etapa. «Ella tuvo ese problema porque fumaba mucho, y me dicen que ya no fuma», explicaba el periodista, apuntando a un cambio de hábitos que refleja la voluntad de la baronesa de priorizar su bienestar. Todo apunta, por tanto, a que Tita Cervera encara esta nueva etapa con una filosofía diferente: menos compromisos, más tranquilidad y la determinación de disfrutar del tiempo después del susto de salud que la obligó a desaparecer temporalmente de la vida pública.