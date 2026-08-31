Susanna Griso desvela cómo ha sido su inusual luna de miel: «Todavía no hemos tenido una escapada a solas»

La parrilla televisiva vuelve a la normalidad con el comienzo de la nueva temporada, pero han sido muchas las caras conocidas que nos han hecho partícipes de sus vacaciones e incluso de sus lunas de miel. Susanna Griso, presentadora de Espejo Público, ha sido una de ellas. La periodista nos sorprendió a finales de julio con una sencilla boda y una fiesta previa en la que vimos a muchas caras conocidas. Ahora, con la vuelta de las vacaciones, no ha dudado en hablar sobre su luna de miel y ha desvelado que no han estado solos.

Tras su matrimonio con Luis Enríquez Nistal en Girona, la pareja decidió hacer una escapada a Cádiz. En lugar de viajar a un destino internacional, los recién casados optaron por las playas del sur. Eso sí, después de la boda, el primer viaje que hicieron fue a Ibiza y, posteriormente, la presentadora quiso compartir con su recién estrenado marido su paraíso particular en los Pirineos catalanes. Fue después de este destino cuando pusieron rumbo al sur, donde se relajaron en la playa y disfrutaron de diferentes actividades, como montar a caballo, e incluso se dejaron caer por la Feria de Málaga.

Aunque lo habitual es que en una luna de miel solo esté la pareja para estrenar esa nueva etapa de su vida, Susanna Griso y Luis Enríquez Nistal decidieron hacerlo acompañados. Y es que, uniendo ambas familias, son siete los hijos que suman entre los dos: tres por parte de Susanna Griso y otros cuatro por parte de Luis. Recientemente, las cámaras captaron a la presentadora en la fiesta homenaje que se hizo a José Luis El Turronero, en Ubrique. Allí se refirió al cariño que siente por el empresario: «Pocas veces le digo que no a José Luis, le quiero mucho y para los amigos hay que estar».

A su vez, también habló sobre cómo ha sido la luna de miel después de su boda y confesó: «Lo pasé muy bien. Ha sido una luna de miel atípica. Viajamos por toda España y vinieron muchos amigos a vernos. He viajado bastante por toda España». A esto, la presentadora añadió: «Todavía no hemos tenido una escapada a solas como tal, pero bueno, todo llegará», afirma.

La presentadora afronta una nueva etapa no solo sentimental, sino también profesional. En su programa, Espejo Público, ha habido cambios y se están incorporando varios colaboradores. Por un lado, se ha conocido que el ex político de Ciudadanos Albert Rivera se incorpora al programa, al igual que Rafael Martínez-Almeida, sobrino del alcalde de Madrid, quien estará presente en la mesa de los jóvenes. Allí se debatirán temas de actualidad como la vivienda y las redes sociales, todo desde su punto de vista.