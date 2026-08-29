¿Quién es Rafael Martínez-Almeida, sobrino del alcalde de Madrid y nuevo tertuliano de ‘Espejo Público’?

Con la vuelta de las vacaciones, las parrillas televisivas comienzan su nueva temporada y muchas apuestan por nuevos colaboradores. El próximo 31 de agosto, Espejo Público, el programa presentado por Susanna Griso en Antena 3, incorpora nuevas caras a su mesa. Entre los diferentes nombres que han visto la luz se encuentra Rafael Martínez-Almeida, que formará parte de la Mesa de los jóvenes, donde se abordarán diferentes temas de actualidad como la vivienda, la política y lo que sucede en las redes sociales. Un espacio que busca conocer de primera mano la perspectiva y las opiniones de las nuevas generaciones.

La noticia se conocía hace unas horas y ha sido una de las novedades de la nueva temporada del programa, que incorpora a Rafael Martínez-Almeida junto a otros nombres como Albert Rivera, que participará en otro espacio del formato. Con estos cambios, Espejo Público afronta una nueva temporada manteniendo la estructura de sus dos grandes bloques y ampliando la nómina de colaboradores y los contenidos del programa.

¿Quién es Rafael Martínez-Almeida?

Rafael Martínez-Almeida es sobrino del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida,y actualmente estudia Derecho. Su nombre comenzó a adquirir notoriedad en redes sociales, especialmente a raíz de una publicación que compartió en 2024, coincidiendo con los preparativos de la boda de su tío con Teresa Urquijo.

En los días previos al enlace, Rafael publicó una fotografía junto a José Luis Martínez-Almeida y una joven de la familia acompañada del mensaje: «Razón por la que creo en el amor: Mi tío lo encontró cuando pensaba que no lo iba a encontrar nunca». La publicación llamó la atención y fue recogida por diferentes medios de comunicación.

La boda entre el alcalde de Madrid y Teresa Urquijo se celebró el 6 de abril de 2024 y reunió a numerosos representantes de la política, la sociedad y la aristocracia. Durante aquellos días, varios miembros de la familia Martínez-Almeida adquirieron protagonismo en la crónica social.

Rafael volvió a aparecer en los medios meses después, en noviembre de 2024, después de protagonizar un intercambio de mensajes en redes sociales con el periodista Fonsi Loaiza. Desde sus perfiles también ha compartido contenidos relacionados con su vida personal y su entorno familiar.

Ahora, dos años después de aquella primera etapa de popularidad en redes, Rafael Martínez-Almeida se incorpora a la televisión. En este espacio participará junto a otros jóvenes en conversaciones sobre cuestiones de actualidad que afectan directamente a un público joven y es una buena manera de conocer la opinión de los más jóvenes.