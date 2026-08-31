Ana Rosa Quintana y Susanna Griso se dan un baño de masas en su llegada a Ceuta

Ceuta ha amanecido este lunes 31 de agosto convertida en el epicentro de la televisión y la radio españolas. El comienzo de la nueva temporada ha llevado hasta la ciudad autónoma a algunos de los rostros más reconocibles de los medios de comunicación, que han querido arrancar el curso desde uno de los puntos más sensibles de la actualidad nacional. La crisis migratoria y la situación que atraviesan los ceutíes son el eje de esta cobertura especial. Durante las últimas semanas, la ciudad ha vuelto a estar en el centro del debate y las cadenas han decidido acercarse hasta allí para contar la realidad sobre el terreno, escuchar a sus vecinos y poner el foco en sus preocupaciones.

Y la llegada de los periodistas y presentadores no ha pasado precisamente desapercibida. Ana Rosa Quintana y Susanna Griso se han dado un auténtico baño de masas en las calles de Ceuta. Las imágenes muestran a numerosos vecinos acercándose a ellas, saludándolas, haciéndose fotografías y mostrándoles su afecto.

En el caso de Susanna Griso, la presentadora ha sido recibida por una multitud que se concentró en las calles de la ciudad. Banderas de España, aplausos y muestras de cariño acompañaron su presencia. La periodista incluso se dirigió a los ciudadanos desde un improvisado punto de conexión, micrófono en mano, rodeada por decenas de personas.

El ambiente se convirtió por momentos en una auténtica celebración. Familias, mayores y niños participaron en la concentración mientras ondeaban banderas y acompañaban a la periodista durante su trabajo en directo. Un recibimiento que evidencia hasta qué punto la presencia de los medios nacionales despierta expectación en una ciudad que reclama que su realidad tenga mayor visibilidad.

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Ana Rosa también ha comprobado de primera mano ese respaldo. A su llegada, la presentadora se encontró con numerosos ceutíes que quisieron acercarse a ella y trasladarle su apoyo. Entre cámaras, periodistas y vecinos, la comunicadora protagonizó diferentes momentos de cercanía con quienes se acercaron a saludarla.

Pero las imágenes más espectaculares de esta jornada llegan desde el aire. Carlos Herrera ha sobrevolado Ceuta en helicóptero junto a Ana Rosa, una perspectiva privilegiada que permite contemplar la particular configuración de la ciudad, su litoral y el entorno fronterizo.

El desplazamiento aéreo se suma al amplio despliegue de programas que han elegido Ceuta para comenzar el curso. Televisión y radio se han volcado así con una ciudad que durante este lunes será escenario de entrevistas, conexiones en directo y testimonios de sus habitantes.

Más allá de las cámaras, el protagonismo pertenece hoy a los ceutíes. Sus calles, sus preocupaciones y su particular posición geográfica se convierten durante el inicio de temporada en el centro de la conversación nacional. Ceuta quiere ser escuchada y este lunes España tiene sus ojos puestos allí.