A sus 51 años, Angelina Jolie tiene 39 hectáreas de terreno en Camboya y ha contribuido a transformar una región amenazada por la caza furtiva en una reserva natural.

El salto a la fama de Angelina Jolie se produjo hace 26 años con la adaptación de Tomb Raider, videojuego que se convertiría en la gran pantalla en Lara Croft: Tomb Raider (2001). El rodaje de la película que la convirtió en una de las caras más conocidas y solicitadas de Hollywood se produjo en Camboya, país con el que forjaría un fuerte vínculo. El país del sudeste asiático la llevó a dedicarse a la protección del medio ambiente y al apoyo de la población local.

EN 2001, fue nombrada Embajadora de Buena Voluntad de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), y dos años después compró un terreno de aproximadamente 39 hectáreas en la provincia de Battambang. Este terreno se convirtió en el punto de partida de un proyecto de conservación de la naturaleza y ayuda humanitaria en beneficio de la población local, un proyecto que aún continúa vigente 23 años después.

El compromiso humanitario

En 2003 la actriz creó la fundación Maddox, nombre que heredó de su hijo nacido en Camboya que adoptó en 2002. El objetivo de la fundación era apoyar a las comunidades rurales y rehabilitar zonas contaminadas por minas terrestres que se conservaban de la guerra civil que sufrió el país.

Su labor social también se amplió al ámbito de la naturaleza. La región también sufría problemas relacionados con la caza furtiva de especies en peligro de extinción, el comercio ilegal de fauna silvestre y la tala ilegal e indiscriminada.

El motor de la región

La fundación de Angelina Jolie, Maddox, se convirtió en uno de los motores económicos más importantes de la región. La fundación asumió la tarea de preservar el Área de Uso Múltiple de Smalaut, de alrededor de 60.000 hectáreas. Esta gestión generó puestos de trabajo para la gente de la zona.

Por su compromiso y los logros ecológicos y humanitarios en el país, el rey de Camboya le otorgó la ciudadanía camboyana por decreto real en el año 2005.

En 2016, los trabajadores locales que ejercían labores de guardabosques fueron reconocidos como empleados del gobierno bajo la supervisión del Ministerio de Medio Ambiente de Camboya.