Rocío Osorno revela el trauma que le ha dejado el robo en su casa: «Soy incapaz de abrir una puerta sin temblar»

Rocío Osorno atraviesa uno de los momentos más complicados de las últimas semanas. Días después del robo que sufrió en su casa, la diseñadora ha compartido con sus seguidores cómo está viviendo las consecuencias emocionales del asalto. Más allá de lo material, lo ocurrido le ha dejado una profunda sensación de inseguridad que le impide volver a sentir su hogar como el lugar de refugio que era antes.

«Hoy he tenido un mal día», comenzaba explicando en sus redes sociales. La sevillana reconoce que regresar a casa y recuperar la rutina le ha hecho enfrentarse a una realidad especialmente dolorosa: el que hasta ahora había sido su «sitio feliz» se ha convertido en un espacio que le genera «inquietud, inseguridad y profundamente» tristeza.

El miedo se ha instalado en su día a día. Osorno asegura que llora, se pone nerviosa ante cualquier ruido y necesita llamar a alguien cuando sucede algo que le provoca alarma. Una reacción que evidencia hasta qué punto el robo ha alterado su percepción de seguridad. «Soy incapaz de abrir una puerta sin temblar. Es horrible», confiesa.

Pero la situación no afecta únicamente a la diseñadora. Uno de los aspectos que más preocupa a Rocío Osorno es cómo están viviendo sus hijos lo ocurrido. Según explica, los pequeños llevan días llorando y la familia apenas consigue descansar. «Si no se despierta uno, se despierta el otro; y, si no, yo», relata, poniendo de manifiesto el desgaste que está provocando la falta de sueño.

La situación también ha comenzado a repercutir directamente en su faceta profesional. Osorno se encuentra inmersa en la creación de una nueva colección con motivo de su aniversario, pero reconoce que durante la última semana no ha conseguido desarrollar «ni una sola idea». La falta de concentración se suma así al agotamiento y a la sensación constante de intranquilidad.

La diseñadora también ha querido agradecer los mensajes de quienes han pasado por una experiencia similar. Ahora, asegura, comprende «de verdad lo difícil que es recuperar la tranquilidad» después de que el lugar donde una persona debería sentirse más protegida deje de transmitir esa seguridad.

El robo, por tanto, no parece haber terminado cuando los ladrones abandonaron su vivienda. Para Rocío Osorno, la parte más difícil está siendo precisamente la vuelta a casa y recuperar una normalidad que, por el momento, siente muy lejos. Una herida emocional que está afectando a su descanso, a su familia y también a su capacidad para continuar con sus proyectos profesionales.