Roberto Carlos se da un capricho de 5 millones: compra dos casas de lujo en Miami

Después de una carrera repleta de títulos, reconocimientos y una huella imborrable en la historia del fútbol, Roberto Carlos sigue tomando decisiones que reflejan un gusto por la excelencia dentro y fuera del terreno de juego. El mítico lateral brasileño ha vuelto a acaparar titulares, aunque esta vez no por una aparición deportiva, sino por una importante inversión inmobiliaria en uno de los destinos más codiciados de Estados Unidos. El ex jugador del Real Madrid ha adquirido dos residencias en un espectacular complejo de lujo situado en Fort Lauderdale, una ciudad que vive un auténtico auge residencial gracias a su combinación de exclusividad, calidad de vida y cercanía con Miami.

Una inversión de cinco millones de dólares

Roberto Carlos ha apostado por dos apartamentos dentro de Viceroy Residences Fort Lauderdale, un exclusivo complejo residencial desarrollado por Naftali Group que se ha convertido en uno de los proyectos inmobiliarios más ambiciosos del sur de Florida.

La operación ronda los cinco millones de dólares y confirma la creciente atracción que este destino ejerce sobre empresarios, inversores y grandes estrellas del deporte.

Lejos de tratarse de una compra impulsiva, el brasileño asegura mantener una estrecha relación con Fort Lauderdale desde hace años. Según ha explicado, siempre ha sentido una conexión especial con esta ciudad y encontró en este proyecto exactamente el estilo de vida que buscaba: privacidad, diseño contemporáneo y una ubicación estratégica que permite disfrutar de la tranquilidad sin renunciar a la cercanía de Miami y de algunos de los principales centros de ocio del estado.

Las dos viviendas son diferentes entre sí. Una cuenta con dos dormitorios y una superficie cercana a los 125 metros cuadrados, mientras que la segunda alcanza aproximadamente los 172 metros cuadrados distribuidos en tres dormitorios, ambas con amplias terrazas desde las que disfrutar de vistas privilegiadas.

Mucho más que un edificio residencial

Lo que realmente diferencia a este proyecto de otros desarrollos de lujo es la experiencia que ofrece a sus residentes. El edificio ha sido concebido como un espacio donde el bienestar, el entretenimiento y la exclusividad forman parte del día a día.

Más de 30.000 pies cuadrados están dedicados exclusivamente a zonas comunes y servicios prémium. Entre ellos destacan un completo spa con sauna, baño de vapor y piscinas de agua fría, gimnasio de última generación, estudios para yoga y boxeo, jardines de meditación, piscinas estilo resort con camas balinesas y áreas de descanso diseñadas para desconectar sin salir de casa.

Karaoke, realidad virtual y un exclusivo club privado

Uno de los aspectos que más ha llamado la atención del proyecto es la variedad de espacios de ocio disponibles para los propietarios.

El edificio incorpora una sala de karaoke, espacios equipados con simuladores de realidad virtual, cine privado, zonas de coworking, áreas infantiles e incluso estudios preparados para la grabación de podcasts o contenidos digitales.

A esta completa oferta se suma un exclusivo club privado y un restaurante gestionado por The H.wood Group, la firma responsable de algunos de los locales más frecuentados por celebridades en Los Ángeles.

Los residentes también dispondrán de acceso a un beach club, servicios de conserjería personalizados, asistencia para el cuidado de mascotas y mantenimiento integral de la vivienda cuando sus propietarios se encuentren fuera.