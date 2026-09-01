QUIZ| Se enamoraron en verano… y no llegaron al otoño: ¿recuerdas qué famoso estuvo con quién?

El verano siempre ha sido una de las épocas del año favoritas para el amor, y los famosos no son una excepción. Playas paradisíacas, noches interminables, fiestas en Ibiza, escapadas en yate y vacaciones lejos de la rutina han sido el escenario perfecto para que surgieran algunos de los romances más inesperados de la prensa rosa. Sin embargo, no todos ellos consiguieron sobrevivir al final de las vacaciones. Algunos fueron tan intensos como fugaces y, cuando llegó septiembre, apenas quedaba rastro de aquel supuesto amor. De hecho, muchos de ellos fueron tan breves que, con el paso de los años, cuesta incluso recordar que sus protagonistas llegaron a estar juntos.

Y es que la hemeroteca del corazón está llena de parejas sorprendentes y auténticos amores de verano que parecían destinados a durar mucho más de lo que finalmente fue. ¿Serías capaz de recordar algunos de los romances estivales VIP más sonados y fugaces de nuestros famosos? Ponte a prueba con nuestro test y demuestra cuánto sabes de aquellos amores de verano que se apagaron casi tan rápido como llegaron.