¿Reconoces la noticia solo con un emoji? Ponte a prueba con el reto más viral del corazón
Pon a prueba tu memoria con este divertido reto en el que tendrás que adivinar noticias solo a través de emojis
Reapariciones, exclusivas y los titulares más comentados del verano se esconden tras cada combinación
Demuestra cuánto sabes de crónica social y descubre si eres un auténtico experto en el salseo
Si crees que no se te escapa ni un solo titular de la prensa del corazón, ha llegado el momento de demostrarlo. La crónica social vive un verano repleto de imágenes virales, reapariciones inesperadas, movimientos en la Familia Real, declaraciones sorprendentes y exclusivas que han dado mucho de qué hablar. Pero… ¿serías capaz de reconocer cada noticia solo con unos cuantos emojis?
Pon a prueba tu memoria y tu instinto para el salseo con este divertido reto. Analiza cada combinación de emojis, adivina a qué noticia hace referencia y descubre si eres un simple lector ocasional o un auténtico experto en la actualidad de la crónica social. ¡Solo los más atentos conseguirán pleno de aciertos!
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