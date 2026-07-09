Pillamos a Eva Longoria y a su marido en un exclusivo hotel de Marbella

Hay lugares que se convierten en refugio y, para Eva Longoria, es sin duda la Costa del Sol. Lo que comenzó hace años como una simple visita de la mano de su gran amiga María Bravo, terminó transformándose en una relación inseparable con Marbella. Tanto es así, que en 2023 la actriz dio un paso más y se compró una espectacular vivienda en las inmediaciones próximas a Puerto Banús. Desde entonces, vive a caballo entre España y México y, siempre que su apretada agenda se lo permite, disfruta de las buenas temperaturas de nuestro país. Y eso es precisamente lo que está haciendo estos primeros días de este mes de julio.

Tal y como ha podido saber COOL en exclusiva, a primera hora de este jueves, 8 de julio, la actriz se encontraba junto a su marido, Pepe Bastón, en el restaurante Sol y Sombra del Hotel Don Carlos de Marbella. En las imágenes a las que ha tenido acceso este periódico, el matrimonio aparece compartiendo un relajado almuerzo en la terraza del establecimiento, uno de los espacios más exclusivos del complejo hotelero. Fiel a su estilo veraniego, la actriz de Mujeres desesperadas luce un vestido camisero blanco de playa que ha combinado con un sombrero que es, sin duda, el complemento perfecto para las altas temperaturas de la zona.

A su lado se encuentra Pepe Bastón, su marido, quien apuesta por un look desenfadado, con una camisa en tono fucsia y unas gafas de sol apoyadas sobre la cabeza. Aunque en la instantánea no se aprecia el rostro del resto de comensales, sí puede distinguirse el brazo de otra persona que compartía mesa con la pareja.

Según se puede leer en su propia página web, el restaurante Sol y Sombra se ha convertido en uno de los espacios más representativos del Hotel Don Carlos gracias a la propuesta gastronómica que pone a disposición de todos sus comensales, la cual es un claro homenaje a la cocina andaluza. Entre sus platos más llamativos se encuentran pescados como lomo de lubina salvaje (38€), tataki de vaca madurada (42€) o el salpicón de gamba blanca, pulpo y carabinero (35€), entre muchos otros.

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Además de su oferta culinaria, el restaurante también destaca por su privilegiada ubicación, con vistas a la piscina del hotel y rodeado de jardines mediterráneos. «Un concepto pensado para la sobremesa mediterránea: almuerzos que se alargan entre conversación, risas y el placer de compartir la mesa con familia o amigos», describen desde el establecimiento, un ambiente que encaja a la perfección con el plan que han disfrutado la actriz y su marido en las últimas horas.