Cambio inaudito en las etiquetas de Zara: Inditex confirma el giro con una novedad que van a copiar todos

El grupo Inditex está introduciendo una novedad en sus etiquetas que todos los demás grupos van a copiar. Una forma de hacer más inclusiva la compra de sus artículos de ropa para todos aquellos que sufran de una discapacidad visual, lo que seguro otros grupos de producción textil llevarán a cabo a partir de ahora para también apoyar a este colectivo.

La empresa busca que las personas ciegas y aquellas con discapacidad visual puedan tener una experiencia más autónoma de compra en todas las tiendas del grupo, que incluye Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius y Oysho.

Así funciona el nuevo etiquetado

Este método se basa en que, a partir de ahora, estas personas podrán escanear las etiquetas y recibir una mayor información de las características del producto. En ellas se presenta un segundo código QR que pueden escanear las personas con discapacidad visual con su teléfono móvil. Este sirve tanto para las aplicaciones de accesibilidad como para las de las marcas de Inditex.

Una vez escaneado, el teléfono reproduce un audio con los detalles de la prenda, su talla y precio. Este segundo código estará disponible para todas las marcas y mercados de Inditex, en el idioma que corresponda para cada territorio.

Una medida que entrará en vigor en breve

La empresa ha anunciado que el proceso se llevará a cabo poco a poco, y que irá aumentando de manera paulatina, que alcanzará su culmen durante la próxima temporada de primavera/verano de 2027, en la que se prevé que esté ya incluido en todos los productos de la marca. Una medida que ha sido llevada a cabo en colaboración con Grupo Social ONCE.

El delegado territorial de la ONCE en Galicia, Manuel Martínez, ha señalado lo novedoso del sistema, debido a que es la primera vez que se implanta en una firma de moda, afirmando que «esta herramienta nos facilita el acceso cómodo, sencillo, muy directo y de una forma muy bien solventada en cuestión de accesibilidad».