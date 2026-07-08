María Pombo confirma el nuevo uniforme de aeropuerto: un ‘look’ cómodo, alegre y de casi 3.000 euros

María Pombo ha vuelto a convertir un viaje en toda una declaración de estilo. La influencer ponía rumbo a Ciudad de México cuando compartía en sus redes sociales el estilismo elegido para su vuelo desde Madrid. Sin embargo, el trayecto no comenzó como esperaba. Un retraso obligó a María a volver a casa antes de emprender de nuevo el viaje horas más tarde. Una situación inesperada que, lejos de eclipsar su estilismo, hizo que sus seguidores se fijaran todavía más en un conjunto que confirma cuál es la gran tendencia airport chic del momento: prendas cómodas, colores vibrantes, zapatillas de lujo y accesorios funcionales para viajar sin renunciar al estilo.

Atrás quedan los looks completamente neutros que durante años dominaron los aeropuertos. En esta ocasión, María apuesta por una combinación llena de color, en la que el azul celeste y el rojo intenso se convierten en los protagonistas, demostrando que la comodidad no está reñida con un estilismo cuidado.

La pieza que aporta el toque de frescura es el tank top de Stine Goya en el color Bel Air Blue. Confeccionado en tejido de canalé, presenta una silueta ajustada de tirantes anchos y escote redondeado, perfecto para los meses de verano. El detalle que marca la diferencia es el contraste del ribete blanco que recorre el escote y las sisas, creando un atractivo juego cromático con el azul pastel de la prenda y aportándole un aire deportivo de inspiración noventera. Un básico elevado que demuestra cómo un diseño sencillo puede convertirse en el centro de todas las miradas.

El color continúa con los pantalones Long Loose Trousers de Stine Goya en el tono Velocity Red. Elaborados en 100 % algodón orgánico, están confeccionados en un suave punto acanalado y destacan por su corte relajado, las perneras anchas y la cintura elástica, pensada para ofrecer la máxima comodidad durante un viaje de larga distancia. Además, incorporan un pequeño motivo de rosa tejido que añade un guiño sutil al universo creativo de la firma danesa. La combinación del rojo intenso con el azul del top convierte el conjunto en una apuesta vibrante, moderna y muy favorecedora.

Para equilibrar el estilismo, María añade un jersey de cuello redondo de Aspesi en color natural, que lleva anudado a la cintura. Confeccionado en una sofisticada mezcla de algodón, seda y lino, destaca por su textura crepé, su tacto ligero y el brillo natural que aporta la seda. Su corte holgado lo convierte en la prenda perfecta para afrontar los cambios de temperatura habituales durante un vuelo, además de suavizar el contraste cromático del conjunto con un tono neutro que aporta luminosidad.

En los accesorios también hay espacio para el lujo silencioso. La influencer completa el look con el bolso Marine Small de Max Mara, un diseño confeccionado en rafia efecto tejido con detalles en piel de vacuno marrón. El modelo incorpora asas superiores, correa bandolera desmontable y ajustable, cierre de solapa, herrajes dorados y un espacioso compartimento interior que lo convierte en un aliado perfecto para viajar. Un accesorio sofisticado que combina la estética artesanal de la rafia con el refinamiento característico de la firma italiana.

En los pies, María apuesta por una de las colaboraciones más codiciadas del momento: las New Balance x Miu Miu 530 SL de ante y malla. Estas zapatillas reinterpretan uno de los modelos más icónicos de la firma deportiva con materiales premium y un diseño más refinado, manteniendo la comodidad que exige una jornada de aeropuerto sin renunciar al estilo. No es casualidad que se hayan convertido en uno de los modelos favoritos entre prescriptoras de moda e influencers.

El toque final lo pone su equipaje. María vuelve a confiar en la maleta Metal de Pacomartinez, un modelo que ya había mostrado anteriormente y que se ha convertido en uno de los lanzamientos estrella de la firma. Fabricada con una estructura 100 % de aluminio y un elegante acabado plateado, destaca por su diseño minimalista, su resistencia y su ligereza. Disponible en tamaño cabina y mediano, la versión de cabina tiene un precio de 295 euros, convirtiéndose en la compañera perfecta tanto para una escapada de fin de semana como para un viaje de larga distancia.