El gesto más personal de la Reina Sofía en Galicia: vuelve a los bosques arrasados por el fuego cuatro años después

La Reina Sofía ha protagonizado este miércoles una de las visitas más discretas, pero también más significativas, de su agenda institucional. Lejos de los grandes actos oficiales y del foco mediático habitual, la madre de Felipe VI se desplazó hasta los municipios gallegos de Folgoso do Courel (Lugo) y Rubiá (Ourense) para comprobar sobre el terreno cómo avanzan los trabajos de recuperación ambiental de dos de las zonas más castigadas por los incendios forestales de Galicia de 2022.

Aquel verano, las llamas dejaron una profunda cicatriz en la comunidad gallega y se convirtieron en uno de los mayores desastres medioambientales de su historia reciente. Solo en estos dos municipios, el fuego calcinó cerca de 12.800 hectáreas de monte, arrasó viviendas, explotaciones agrícolas y construcciones auxiliares, además de obligar a numerosos vecinos a abandonar sus hogares durante los momentos más críticos. Cuatro años después, el paisaje todavía conserva las huellas de aquella tragedia y la recuperación de los ecosistemas continúa siendo un proceso lento y complejo.

Precisamente por ello, la visita de la Reina Sofía a Galicia ha tenido un marcado carácter simbólico. Su presencia responde al compromiso adquirido por la Fundación Reina Sofía con la restauración de las zonas afectadas por los incendios, un proyecto impulsado por iniciativa de la propia emérita y desarrollado en colaboración con la Xunta de Galicia. La jornada comenzó en Folgoso do Courel, donde la Reina llegó en helicóptero antes de participar en un acto institucional en el Ayuntamiento junto a autoridades locales y representantes autonómicos, entre ellos la conselleira de Medio Ambiente y Cambio Climático, Ángeles Vázquez.

Durante su recorrido, la Reina Sofía visitó las zonas más afectadas por los incendios de 2022 y conoció de primera mano los avances de los trabajos de restauración. La comitiva se desplazó hasta los núcleos de Vilamor y O Vilar, donde pudo comprobar la evolución de uno de los tradicionales soutos de castaños recuperados tras el incendio. La imagen de la madre de Felipe VI caminando entre los bosques gallegos afectados por el fuego refleja uno de los objetivos principales de esta iniciativa: acompañar a las comunidades que todavía trabajan para recuperar un patrimonio natural que tardó décadas en construirse.

Posteriormente, la visita continuó en Rubiá (Ourense), donde la Fundación Reina Sofía también ha financiado actuaciones destinadas a recuperar parte del paisaje perdido. Allí conoció los trabajos realizados en la Serra da Enciña da Lastra, donde se ha restaurado una albariza tradicional, una construcción de piedra utilizada históricamente para proteger las colmenas frente a osos y otros depredadores. La aportación de la fundación, que asciende a 65.000 euros, ha permitido impulsar diferentes actuaciones de restauración ambiental en Galicia, desde la recuperación de bosques autóctonos hasta la conservación de elementos tradicionales vinculados al medio rural.

El convenio entre la Fundación Reina Sofía y la Xunta de Galicia contempla además nuevas actuaciones de reforestación en la Serra do Courel, integrada en la Reserva de la Biosfera Ribeira Sacra e Serras do Oribio e Courel, con el objetivo de recuperar progresivamente las zonas quemadas mediante especies autóctonas. Una labor especialmente necesaria en un territorio donde las organizaciones ecologistas han alertado del lento ritmo de recuperación. Según datos difundidos por Adega, en 2025 apenas se había actuado sobre una pequeña parte de la superficie afectada por los incendios, reflejando la dificultad de reconstruir ecosistemas que tardaron generaciones en consolidarse.

La implicación de la Reina Sofía con la defensa del medio ambiente no es nueva. A lo largo de las últimas décadas, la emérita ha convertido la conservación de la naturaleza, la biodiversidad y la protección de los océanos en algunas de sus principales líneas de trabajo. Aunque desde la llegada al trono de Felipe VI redujo notablemente su agenda oficial, continúa participando en proyectos vinculados con la sostenibilidad y la recuperación del patrimonio natural.

La Reina Sofía recupera su lado más bohemio en Galicia

Para esta visita a Galicia, la Reina Sofía volvió a apostar por un estilismo práctico y cómodo, adaptado a una jornada al aire libre marcada por las altas temperaturas. Lució una túnica de seda en tonos verde salvia, dorado y terracota, con bordados de inspiración oriental y mangas tres cuartos, combinada con un pantalón recto verde oliva y unas zapatillas beige. Completó el conjunto con varios collares superpuestos, entre ellos una cruz de Calatrava y detalles con ojos turcos, además de una pulsera a juego y unos pendientes azules con una perla colgante.

Más allá del protocolo, la visita de la Reina Sofía a los pueblos gallegos afectados por los incendios supone un gesto de respaldo a quienes todavía trabajan por recuperar sus montes. Una imagen que recuerda que, aunque las llamas desaparecieron hace años, la reconstrucción del patrimonio natural de Galicia sigue siendo una tarea pendiente y un compromiso que requiere tiempo, inversión y acompañamiento institucional.