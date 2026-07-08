¡Ponte a prueba!: ¿qué VIP está detrás de estas míticas frases?
Hay frases que, por mucho que pase el tiempo, permanecen grabadas en la memoria colectiva. Y es que son expresiones que han pasado de generación en generación y que han terminado formando parte de la historia de nuestro país. Políticos, deportistas, artistas o rostros conocidos de la televisión han pronunciado declaraciones en algún momento de su vida que, todavía hoy, se recuerdan y se repiten. Pero, ¿serías capaz de recordar quién dijo cada una? Pon a prueba tu memoria con este test e intenta acertar el autor de estas frases míticas de la crónica social española.
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