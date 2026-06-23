Vota por tu favorito: Los 5 momentos más virales de Mila Ximénez en televisión

La televisión española sigue recordando a Mila Ximénez, una de las figuras más carismáticas y queridas de la pequeña pantalla. Su personalidad arrolladora, su sentido del humor y su forma única de vivir cada entrevista y debate dejaron una huella imborrable. Ahora, sus seguidores podrán votar en una encuesta por sus cinco mejores momentos televisivos, aquellos que resumen una trayectoria llena de emoción, polémica y grandes recuerdos.

Entre los momentos candidatos destacan sus enfrentamientos más comentados en plató, sus confesiones más emotivas, sus divertidas intervenciones junto a sus compañeros de Sálvame, sus entrevistas más memorables y aquellas escenas en las que mostró su lado más cercano y humano. Cada uno de estos instantes forma parte de una carrera que convirtió a Mila en un rostro imprescindible de la televisión y en una figura cuyo legado es eterno.

Además, se está preparando un documental en el que participarán algunos de sus compañeros de Sálvame, que recordarán anécdotas, vivencias y la importancia que tuvo Mila dentro del programa. Mientras llega ese homenaje, la audiencia tiene ahora la oportunidad de elegir cuál fue su momento televisivo más inolvidable y rendir tributo a una mujer que dejó una marca única en la historia de la televisión.