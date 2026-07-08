Galicia activa la prealerta por sequía en 32 municipios de Pontevedra y La Coruña

La Xunta ha activado este miércoles la prealerta por sequía en 32 municipios de los sistemas del río Lérez, en Pontevedra, y del Anllóns, en La Coruña. La escasez de agua en ambas cuencas es, según el Gobierno gallego, «moderada». El pasado lunes, el Gobierno gallego ya adelantó la posibilidad de activar esta situación previa a una falta de agua más severa.

Hoy la decisión ha sido adoptada por la Oficina Técnica de la Sequía, que ha acordado además aplicar medidas equivalentes a la prealerta, sin llegar a declararla formalmente, en el subsistema de Baiona.

Los técnicos han valorado los datos meteorológicos de junio, las previsiones de julio y la evolución de los caudales circulantes, junto a otros indicadores de sequía y escasez hídrica. Con este escenario, se presenta un verano bastante duro para estas zonas si la situación climatológica no cambia.

Caudales a la baja

La Consejería de Medio Ambiente ha explicado que, pese a la prealerta, la situación general de la demarcación Galicia-Costa sigue siendo de «normalidad». La medida responde a un criterio de precaución.

El motivo ha sido un «notable descenso» de los caudales: una caída muy acusada en el Lérez durante el último mes y una reducción significativa en el Anllóns desde el pasado mayo.

En Pontevedra y en el subsistema de Baiona se ha sumado otro factor: el repunte de población que ambas zonas experimentan cada verano, lo que dispara la demanda de agua.

Municipios afectados

Las previsiones meteorológicas anticipan un inicio de julio dominado por altas presiones y tiempo seco. La segunda quincena no traería cambios relevantes, aunque no se descartan tormentas locales aisladas.

En el sistema del Lérez, la prealerta afecta a Beariz, Barro, Bueu, Campo Lameiro, Cangas, Cerdedo-Cotobade, A Estrada, Forcarei, A Lama, Marín, Meaño, Meis, Moaña, Moraña, Poio, Ponte Caldelas, Pontevedra, Sanxenxo, Silleda y Vilaboa.

En la cuenca del Anllóns, la medida alcanza a Arteixo, Cabana de Bergantiños, Carballo, Cerceda, Coristanco, Culleredo, A Laracha, Malpica de Bergantiños, Ponteceso, Tordoia y Zas.

Duchas antes que baños

Los embalses de abastecimiento de Galicia-Costa están al 89,4% de su capacidad, casi un 9% por debajo del dato de 2025, aunque sólo ligeramente por debajo de la media de la última década.

La prealerta implica un seguimiento intensivo de la meteorología y de los niveles de ríos y embalses, además de medidas de concienciación dirigidas a la población de las zonas afectadas.

A los vecinos de los 32 municipios y de Baiona se les recomienda evitar llenar piscinas o regar con agua potable, y priorizar duchas frente a baños, las funciones eco de los electrodomésticos y cerrar el grifo cuando no se use.

A los ayuntamientos se les pide minimizar los consumos no esenciales: baldeos de calles, riego de parques y jardines o duchas de agua potable en las playas.

Vigo se adelantó

La declaración de este miércoles llega después de que varios concellos se anticiparan a la Xunta. El más destacado ha sido Vigo, que ya decretó su propia prealerta el martes.

El alcalde, Abel Caballero, situó el embalse de Eiras, que abastece a la ciudad, en un 86,7% a 6 de julio, por debajo tanto del nivel del año pasado como del registrado en 2017.

Caballero aprovechó para reclamar de nuevo a la Xunta una presa en el río Oitavén que, a su juicio, ya debería estar terminada o en construcción. También criticó que la Xunta siga sin autorizar el uso de agua regenerada de la depuradora para el baldeo de calles.

Otros municipios, en alerta

El Concello de Pontevedra, por su parte, ha ido más allá: sostiene que el caudal del Lérez ya se encuentra en fase de «alerta», un escalón más grave que la prealerta, y ha reclamado a la Xunta datos oficiales que denuncia inaccesibles desde hace mes y medio.

La conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, respondió que la prealerta se activa cuando lo indican los informes técnicos de Augas de Galicia, y no antes. Antes de la reunión de este miércoles ya había señalado que las cuencas del Lérez, el Anllóns y Baiona eran las que más preocupaban al Gobierno gallego, aunque insistió en que la situación no era alarmante.

Santiago de Compostela, mientras tanto, había optado la semana pasada por limitar los riegos municipales a lo imprescindible para la supervivencia de las plantas, ante el bajo nivel del río Tambre, y pidió a sus vecinos un consumo responsable.

Uso racional del agua

La activación de este miércoles da continuidad a lo avanzado el pasado lunes por el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, que ya afirmó que no descartaba declarar la prealerta «en algún momento» en las cuencas de competencia autonómica.

Rueda vinculó entonces el calor «intenso» que atraviesa Galicia con dos consecuencias directas: los incendios forestales, que calificó de «relativamente tranquilos» estos días, y la propia sequía que ahora se confirma en el Lérez y el Anllóns.

El presidente pidió también un uso «racional y prudente» del agua, con especial atención a las personas mayores o con patologías previas, ante la ausencia de lluvias significativas a corto plazo.

Con la prealerta ya activada en 32 municipios y medidas equivalentes en Baiona, la Xunta ha reiterado su llamamiento a la implicación de los ayuntamientos para adoptar las restricciones que cada uno considere oportunas mientras persista el episodio de calor y escasez.