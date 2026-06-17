Romeo, el ‘perro chivato’ que confirmó la relación entre Mario Casas y Melyssa Pinto hoy ejerce de ‘perrhijo’ de la pareja

La relación de Mario Casas y Melyssa Pinto avanza por el mejor de los caminos. Y las últimas fotografías a las que COOL ha tenido acceso son una gran prueba de ello. Un año y medio después de que saliera a la luz su romance, la pareja ha sido captada por las cámaras compartiendo algunos de sus planes más cotidianos con una visible sonrisa: desde una visita a una conocida cadena especializada en jardinería, decoración y cuidado de mascotas, donde adquirieron pienso, hasta una parada en la terraza de un bar junto a la madre del actor. Una escena que, además, vuelve a poner en el foco a Romeo, el perro de Melyssa, cuya aparición fue clave para destapar los primeros rumores de su historia de amor.

Estas instantáneas reflejan, sin lugar a dudas, el peso que ha adquirido la rutina compartida en su relación y, aunque se desconoce si han dado el paso de vivir juntos, todo apunta a que su historia atraviesa uno de sus momentos más sólidos. Sin embargo, en medio del hermetismo con el que siguen protegiendo su vida privada, con este reportaje resulta inevitable no recordar cómo comenzaron los rumores sobre su historia de amor, los cuales fueron destapados por el apodado como perro chivato en la crónica social de nuestro país.

En marzo de 2025, Mario y Melyssa comenzaron a seguirse en sus respectivas redes sociales y, aunque ese movimiento ya encendió todas las alarmas, lo cierto es que no fue hasta mayo de ese mismo año cuando, gracias a un balcón, una calle y un perro, se confirmó por completo que había surgido algo más que una amistad entre el protagonista de Tres metros sobre el cielo y la ex concursante de La isla de las tentaciones.

Mario Casas fue captado por las cámaras en la puerta del edificio donde vivía la influencer por aquella época, ubicado en pleno centro de Madrid. Llevaba un look desenfadado con un vaquero negro y una chaqueta acolchada a juego, pero lo que realmente llamó la atención no fue su estilo, sino dónde se dirigía su mirada. Y es que estaba fijando la vista en un balcón donde se encontraba la mascota de Melyssa: un pomerania blanco, llamado Romeo, que no dudó en asomarse y en dejar entrever que sabía perfectamente de quién se trataba, reflejando que no era la primera vez que veía al actor por la conexión palpable que había entre ambos. Posteriormente, este entró en el portal, y aunque en ningún momento fue visto con la creadora de contenido, su atención hacia Romeo fue más que suficiente.

Para Melyssa, su perro Romeo es mucho más que una mascota. Se ha convertido en un apoyo fundamental en su día a día, tal y como comparte constantemente a través de sus redes sociales. Tanto es así que el animal cuenta incluso con un propio perfil de Instagram, donde acumula más de 15.000 seguidores y se ha convertido en toda una estrella del universo 2.0. «Soy dormilón, perezoso y muy cariñoso», reza su biografía.

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Pero la importancia de Romeo en la vida de Pinto va más allá. Y es que el cachorro ha desempeñado un papel clave en su noviazgo con Mario Casas, hasta el punto de convertirse en el inesperado protagonista de los primeros rumores de su relación. Un detalle que demuestra que, además de ser su compañero inseparable, también ocupa un lugar fundamental en una de las historias sentimentales más comentadas en los últimos años.