Hace casi tres meses, Melyssa Pinto compartía con sus seguidores una de las noticias más importantes de su vida: la compra de su primera vivienda. Una casa muy especial que, además, es la misma en la que COOL captó recientemente a la exconcursante de Supervivientes junto a Mario Casas tras una jornada de compras, donde adquirió, tal y como consta en las imágenes, un robot aspirador.

Con esta adquisición, la influencer ha dejado atrás el piso de alquiler en el que residía en el centro de Madrid para iniciar una nueva etapa en las afueras de la capital. Concretamente, en una exclusiva urbanización situada en Valdemorillo, una de las zonas residenciales más demandadas de la sierra madrileña y donde también reside Sofía Suescun.

Aunque siempre se ha mostrado especialmente reservada con algunos aspectos de su vida privada —como ocurre con su relación con Mario Casas—, Melyssa no dudó en compartir con sus seguidores la emoción que le produjo cumplir uno de sus grandes sueños. Además, abrió las puertas de su nuevo hogar y mostró algunos de los rincones más especiales de una vivienda que refleja a la perfección su personalidad.

Todos los detalles de la nueva casa de Melyssa Pinto

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La creadora de contenido anunció la noticia a través de sus redes sociales con un mensaje cargado de emoción. «No me lo creo todavía, pero sí… es real. Hoy puedo deciros oficialmente que tengo casa propia», escribió junto a varias imágenes del inmueble. La catalana también recordó lo mucho que había deseado alcanzar esta meta. «Esto fue algo que siempre soñé, aunque no sabía cómo llegaría a cumplirlo» o «por las veces que le pedí a Diosito, ojalá algún día tener una casa así. «Lo logré», confesó visiblemente emocionada.

Un mensaje en el que también quiso lanzar una reflexión para sus seguidores: «Que nunca falten sueños por cumplir, porque si los sueños se trabajan, se cumplen». Además, adelantó que muy pronto enseñaría todos los rincones de su nuevo hogar mediante un esperado house tour, una promesa que no tardó en cumplir.

Un chalet valorado en 840.000 euros

Pocos días después, Melyssa mostró algunos detalles de esta espectacular vivienda de nueva construcción, valorada en aproximadamente 840.000 euros. Se trata de un chalet independiente que destaca por sus amplias zonas exteriores, jardín privado, piscina y una arquitectura contemporánea marcada por líneas limpias, grandes ventanales y carpintería exterior en aluminio negro.

Distribuida en dos plantas, la casa apuesta por los espacios abiertos, la entrada de luz natural y una decoración cuidada al detalle. En la planta principal se encuentra uno de los espacios favoritos de la influencer: un amplio salón conectado con una cocina de diseño en tonos gris plomo que no tardó en conquistarla. «No me puede gustar más», aseguró al enseñar esta estancia.

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Para la decoración, Melyssa ha apostado por el estilo wabi-sabi, una filosofía estética de origen japonés que encuentra la belleza en la sencillez, los materiales naturales y las imperfecciones, creando ambientes cálidos, equilibrados y muy personales.

La planta superior alberga la zona más privada de la vivienda. Allí se encuentra el dormitorio principal, un espacio que todavía tiene pendiente una importante transformación. «Esta no va a ser la cama que se va a quedar», explicaba a sus seguidores mientras avanzaba algunos de los cambios que planea realizar.

Su rincón favorito

Si hay una estancia que ha despertado especialmente el entusiasmo de Melyssa, esa es su vestidor. Amplio, luminoso y diseñado para aprovechar al máximo el espacio, se ha convertido en uno de sus rincones favoritos. «Pedazo de vestidor, mirad qué bonito y qué grande», comentaba orgullosa mientras lo enseñaba en vídeo.

Junto a él se encuentra un baño en suite que también ha conseguido enamorar a la influencer gracias a sus acabados en mármol, la gran ducha y la doble zona de lavabo. Por el momento, Melyssa ha mostrado principalmente el interior de la vivienda, aunque ya ha adelantado que próximamente enseñará con más detalle las zonas exteriores. Un espacio en el que el jardín y la piscina prometen convertirse en los auténticos protagonistas de la casa y en el refugio perfecto para disfrutar de esta nueva etapa personal y profesional.