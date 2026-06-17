Carbón para una boda no, pero casi: el carrito de la compra que confirma que Mario Casas y Melyssa Pinto van en serio

Hace apenas unos días os mostrábamos el romántico gesto con el que Melyssa Pinto hacía oficial, al menos en redes sociales, su historia con Mario Casas. La influencer compartía su primer posado junto al actor con motivo de su 40 cumpleaños y le dedicaba un mensaje de lo más cariñoso: «Por muchos más años celebrándote». Y ahora tenemos una nueva pista sobre cómo podría haber sido esa celebración tan especial. Unos días antes del cumpleaños de Mario, que tuvo lugar el pasado 12 de junio, pillamos a la pareja inmersa en los preparativos.

Nada de tiendas de lujo ni compras extravagantes. Su parada fue Verdecora, la conocida cadena española especializada en jardinería, decoración y cuidado de mascotas. Hasta aquí todo normal. Pero el verdadero detalle estaba en el carrito de la compra.

Al hacer zoom, lo primero que llama la atención son varias bolsas de pienso destinadas a Romeo Pinto, el adorable perro de Melyssa, un pequeño pomerania blanco al que muchos conocemos el perro chivato porque gracias a él descubrimos que Melyssa y Mario estaban juntos. Vamos, Romeo hasta cuenta con perfil propio en Instagram.

Sin embargo, lo que más nos hizo levantar una ceja fue lo que había debajo. Y es que el carrito iba cargado con un auténtico arsenal de bolsas de carbón para barbacoa. No hablamos de una bolsita para una comida improvisada. Hablamos de cantidad suficiente para alimentar una reunión en condiciones. De esas que huelen a verano, a jardín y a sobremesa interminable. De esas en las que no faltan los chorizos, las butifarras, las costillas adobadas y las conversaciones hasta bien entrada la noche.

Además del carbón para la supuesta barbacoa y el pienso para Romeo, hay otro detalle que no ha pasado desapercibido en el carrito de la compra: varios sacos blancos que, a simple vista, parecen ser sal para el mantenimiento de piscinas. Una compra que tendría todo el sentido del mundo si tenemos en cuenta que Melyssa Pinto disfruta desde hace unos meses de su espectacular casa en Valdemorillo. La influencer se hizo con un auténtico casoplón en esta exclusiva zona de la sierra madrileña, donde también reside la televisiva Sofía Suescun. Entre los grandes atractivos de la vivienda destaca su amplia piscina privada, que en plena temporada estival requiere cuidados constantes.

Y después de las compras… de terraceo con la madre de él

Después de terminar las compras, la pareja puso rumbo a casa para dejar tanto las bolsas como a Romeo. Y lejos de encerrarse a organizar la fiesta, aprovecharon para disfrutar de un plan mucho más tranquilo. Mario y Melyssa se fueron a tomar algo en compañía de la madre del actor y una amiga de esta. Una cita relajada y familiar que demuestra que la influencer está cada vez más integrada en el círculo más cercano del intérprete.

Mientras ellos siguen llevando su historia con discreción, cada aparición conjunta confirma que la relación atraviesa uno de sus mejores momentos. Y si algo nos queda claro después de ver ese carrito cargado de carbón, sal para la piscina y pienso para Romeo es que la relación va viento en popa.